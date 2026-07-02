Τι λένε τα ζώδια σήμερα (2/7)

Κριός

Η Σελήνη περνά σήμερα στον φιλικό σου Υδροχόο και στον 11ο οίκο σου, στρέφοντας το ενδιαφέρον σου σε μελλοντικά σχέδια. Θα θελήσεις να βρεθείς με ανθρώπους που μοιράζονται τις ίδιες ιδέες με εσένα και να προωθήσεις στόχους που απαιτούν συλλογική προσπάθεια. Ωστόσο, τις πρωινές ώρες η σύνοδος της Σελήνης με τον Πλούτωνα μπορεί να δημιουργήσει έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις. Ισως νιώσεις άβολα στην ιδέα ότι χρειάζεται να βασιστείς σε άλλους/ες ή να ζητήσεις βοήθεια για να προχωρήσεις ένα σχέδιό σου.

Ταύρος

Η Σελήνη στον Υδροχόο και στον 10ο οίκο σου, στρέφει την προσοχή σου σε επαγγελματικές υποθέσεις, φιλοδοξίες και στόχους που σχετίζονται με την κοινωνική σου εικόνα. Είναι μια ημέρα που μπορεί να σε φέρει στο προσκήνιο ή να σε κάνει να ασχοληθείς περισσότερο με ζητήματα καριέρας. Ωστόσο, η πρωινή σύνοδος της Σελήνης με τον Πλούτωνα δημιουργεί ένα αρκετά απαιτητικό κλίμα. Οι υποχρεώσεις σου ίσως μοιάζουν ασφυκτικές, ενώ μπορεί να αισθανθείς ότι οι ευθύνες που έχεις αναλάβει ξεπερνούν τις αντοχές σου.

Δίδυμοι

Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στον 9ο οίκο σου, για να τονίσει την ανάγκη για ελευθερία, νέες εμπειρίες και πνευματική ανανέωση. Η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις σε κουράζουν περισσότερο από το συνηθισμένο και αναζητάς διεξόδους που θα σου επιτρέψουν να ξεφύγεις από τη μονοτονία. Παρ’ όλα αυτά, η πρωινή σύνοδος της Σελήνης με τον Πλούτωνα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο/η με μια πίεση που σχετίζεται με σπουδές, νομικές υποθέσεις, ταξίδια ή διαδικασίες που αφορούν το εξωτερικό.

Καρκίνος

Η Σελήνη περνά σήμερα στον Υδροχόο και στον 8ο οίκο σου, φέρνοντας στην επιφάνεια βαθύτερα συναισθήματα, ανασφάλειες και ζητήματα που συνήθως προτιμάς να κρατάς κρυφά. Η ψυχολογία σου θα είναι πιο ευμετάβλητη και θα επηρεάζεσαι έντονα από όσα συμβαίνουν γύρω σου. Τις πρωινές ώρες, η σύνοδος της Σελήνης με τον Πλούτωνα ενισχύει την εσωστρέφεια, αλλά και την τάση να αναμοχλεύεις καταστάσεις του παρελθόντος. Εμπιστεύσου το ένστικτό σου και απόφυγε παιχνίδια ελέγχου ή σκέψεις εκδίκησης.

Λέων

Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στον 7ο οίκο σου, στρέφοντας το ενδιαφέρον σου στις σχέσεις, τις συνεργασίες και στους ανθρώπους που έχουν σημαντική θέση στη ζωή σου. Σήμερα θα δώσεις μεγαλύτερη σημασία στις ανάγκες των άλλων και θα αναζητήσεις ισορροπία στις επαφές σου. Η πρωινή σύνοδος της Σελήνης με τον Πλούτωνα μπορεί να δημιουργήσει ένα βαρύ συναισθηματικό κλίμα. Είναι πιθανό να αντιληφθείς ότι κάποιο πρόσωπο προσπαθεί να επηρεάσει τις αποφάσεις σου ή να επιβάλει τη δική του άποψη.

Παρθένος

Η Σελήνη στον Υδροχόο και στον 6ο οίκο σου, φέρνει στο προσκήνιο θέματα καθημερινότητας, τις υποχρεώσεις, την εργασία και τα ζητήματα που σχετίζονται με την οργάνωση της ζωής σου. Η μέρα απαιτεί πρακτική σκέψη και αποτελεσματικότητα, καθώς οι εκκρεμότητες φαίνεται να αυξάνονται. Τις πρωινές ώρες, η σύνοδος της Σελήνης με τον Πλούτωνα μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς πως οι ευθύνες σε πιέζουν υπερβολικά. Η σωστή οργάνωση θα σε βοηθήσει να βγεις κερδισμένος/η από τη σημερινή ημέρα.

Ζυγός

Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στον 5ο οίκο σου, σου χαρίζει περισσότερη δημιουργικότητα, διάθεση για διασκέδαση και ανάγκη να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Είναι μια ημέρα που σε καλεί να ασχοληθείς με όσα σου προσφέρουν χαρά και ικανοποίηση, είτε πρόκειται για ένα δημιουργικό έργο είτε για την προσωπική σου ζωή. Ωστόσο, η πρωινή σύνοδος της Σελήνης με τον Πλούτωνα μπορεί να φέρει στην επιφάνεια εμμονές, φοβίες και ανασφάλειες που σχετίζονται με τα αισθηματικά σου.

Σκορπιός

Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στον 4ο οίκο σου, ρίχνει το ενδιαφέρον σου στην οικογένεια, το σπίτι και στις πιο προσωπικές σου υποθέσεις. Η διάθεσή σου γίνεται πιο εσωστρεφής και θα προτιμήσεις να απομακρυνθείς από έντονες κοινωνικές δραστηριότητες. Ωστόσο, η πρωινή σύνοδος της Σελήνης με τον Πλούτωνα ενισχύει τις συναισθηματικές αντιδράσεις και μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις ή παράπονα που νόμιζες ότι είχες αφήσει πίσω σου. Η ημέρα σε καλεί να αντιμετωπίσεις όσα σε βαραίνουν με μεγαλύτερη ωριμότητα και ψυχραιμία.

Τοξότης

Η Σελήνη στον Υδροχόο και στον 3ο οίκο σου, αυξάνει την ανάγκη για επικοινωνία, μετακινήσεις και ανταλλαγή ιδεών. Θα θελήσεις να συζητήσεις, να ενημερωθείς και να βρεθείς με ανθρώπους που μπορούν να σου προσφέρουν νέες πληροφορίες και ερεθίσματα. Παρόλα αυτά, η πρωινή σύνοδος της Σελήνης με τον Πλούτωνα μπορεί να δημιουργήσει έντονες ψυχικές μεταπτώσεις και να επηρεάσει τον τρόπο που σκέφτεσαι και εκφράζεσαι. Ισως παρασυρθείς από αρνητικές σκέψεις ή ερμηνείες που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα.

Αιγόκερως

Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στον 2ο οίκο σου, φέρνοντας στο επίκεντρο αστάθεια σε οικονομικά ζητήματα, προσωπικές αξίες και θέματα ασφάλειας. Η ανάγκη να νιώσεις σταθερότητα γίνεται πιο έντονη και είναι πιθανό να αφιερώσεις μεγάλο μέρος της ημέρας σε σκέψεις που αφορούν τα οικονομικά σου. Τις πρωινές ώρες, η σύνοδος της Σελήνης με τον Πλούτωνα μπορεί να σε κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο/η για την οικονομική σου κατάσταση ή για το κατά πόσο ελέγχεις πραγματικά τα χρήματά σου.

Υδροχόος

Η Σελήνη περνά στο δικό σου ζώδιο και στον 1ο οίκο σου, φέρνει στο προσκήνιο τις προσωπικές σου ανάγκες, επιθυμίες αλλά και συναισθηματικές αντιδράσεις. Σήμερα θα είσαι περισσότερο ευαισθητοποιημένος/η απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω σου και θα νιώθεις την ανάγκη να εκφράσεις τον εαυτό σου χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, η πρωινή σύνοδος της Σελήνης με τον Πλούτωνα ενισχύει σημαντικά την ένταση των συναισθημάτων σου. Οταν η ένταση της όψης περάσει, θα διαπιστώσεις ότι ορισμένες αντιδράσεις σου ήταν υπερβολικές.

Ιχθύες

Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στον 12ο οίκο σου και ενεργοποιεί τον εσωτερικό σου κόσμο και την ανάγκη σου για απομόνωση, ξεκούραση και περισυλλογή. Η ημέρα σε καλεί να απομακρυνθείς για λίγο από τη φασαρία της καθημερινότητας και να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Τις πρωινές ώρες, η σύνοδος της Σελήνης με τον Πλούτωνα μπορεί να φέρει στην επιφάνεια συναισθήματα και αναμνήσεις που νόμιζες ότι είχες ξεπεράσει. Απόφυγε να κλείνεσαι υπερβολικά στον εαυτό σου και μην αφήσεις τις αναμνήσεις να καθορίσουν το παρόν σου.