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Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2026 11:38

Πετράλωνα: Ανησυχία για τη στατικότητα του διπλανού κτιρίου

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Πετράλωνα: Ανησυχία για τη στατικότητα του διπλανού κτιρίου

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Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Για λόγους ασφαλείας σφραγίστηκε το διπλανό κτίριο, το οποίο εκκενώθηκε, με τους ενοίκους να αποχωρούν μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στατικότητας και να διαπιστωθεί αν είναι ασφαλές.

Κατηγορία Κοινωνία
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