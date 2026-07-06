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Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2026 18:26

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας - Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από την περιοχή

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Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας - Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από την περιοχή

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Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Αγία Ελένη Τροιζηνίας ζητώντας τους να απομακρυνθούν από αυτήν και να κατευθυνθούν προς 'Ανω Φανάρι λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: « Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγία Ελένη Τροιζηνίας απομακρυνθείτε προς 'Ανω Φανάρι . Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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