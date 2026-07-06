Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας - Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από την περιοχή

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: « Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγία Ελένη Τροιζηνίας απομακρυνθείτε προς 'Ανω Φανάρι . Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ».
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Αγία Ελένη Τροιζηνίας ζητώντας τους να απομακρυνθούν από αυτήν και να κατευθυνθούν προς 'Ανω Φανάρι λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.
Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: « Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγία Ελένη Τροιζηνίας απομακρυνθείτε προς 'Ανω Φανάρι . Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ».
ΑΠΕ-ΜΠΕ