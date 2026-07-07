Τι λένε τα ζώδια σήμερα (7/7)

Κριός

Με την Σελήνη να κινείται στο ζώδιο σου και στον 1ο σου, έχει αυξημένη ενέργεια και δυναμισμό. Κάθε νέα αρχή σε ενθουσιάζει και σε κάνει ακόμη πιο δυναμικό/ή αλλά και ριψοκίνδυνο. Μια βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα και κυρίως μη βιάζεσαι να κινηθείς χωρίς να σκεφτείς δύο και τρεις φορές τι πας να κάνεις. Θα είσαι αρκετά κυκλοθυμικός/ή και εύθικτος/η με αποτέλεσμα, αν δεν προσέξεις να προκληθούν εντάσεις στις σχέσεις σου. Αργά το βράδυ η Σελήνη θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Ηλιο στον 4ο σου, απόφυγε τις παρορμητικές αντιδράσεις μέσα στο σπίτι, απέναντι σε αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ταύρος

Η Σελήνη θα κινείται στον Κριό και στον 12ο σου, για να σε κάνει περισσότερο εσωστρεφή και συναισθηματικό/ή. Θα έχεις την ανάγκη να απομακρυνθείς από καταστάσεις και πρόσωπα που σε κουράζουν, προκειμένου να βάλεις σε τάξη τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου. Καλό θα είναι να αποφύγεις τις βιαστικές αποφάσεις και τα αρνητικά συμπεράσματα που μπορεί να προκύψουν. Η διαίσθησή σου θα είναι έντονη και θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις καλύτερα πρόσωπα και καταστάσεις. Το βράδυ, η Σελήνη θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Ηλιο στον 3ο σου, δημιουργώντας εντάσεις.

Δίδυμοι

Η Σελήνη έχει περάσει στον Κριό και στον 11ο σου, φέρνοντας κοινωνικότητα, επαφές με φίλους/ες και διάθεση να προωθήσεις στόχους και σχέδιά σου. Θα νιώσεις την ανάγκη να βγεις μπροστά, να εκφράσεις τις ιδέες σου και να διεκδικήσεις όσα επιθυμείς. Πρόσεξε τις βιαστικές αποφάσεις και τις υπερβολικές προσδοκίες, καθώς μπορεί να παρασυρθείς από τον ενθουσιασμό της στιγμής. Η ημέρα ευνοεί τις συζητήσεις και τις συνεργασίες, αρκεί να αποφύγεις την παρορμητικότητα. Το βράδυ, η Σελήνη θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Ηλιο στον 2ο σου, φέρνοντας ένταση για οικονομικά ζητήματα.

Καρκίνος

Η Σελήνη στον Κριό και στον 10ο σου, στρέφει το ενδιαφέρον σου σε επαγγελματικά ζητήματα, υποχρεώσεις και στόχους. Θα έχεις έντονη διάθεση να αναλάβεις πρωτοβουλίες και να διεκδικήσεις τη θέση που θεωρείς ότι σου αξίζει. Η βιασύνη μπορεί να οδηγήσει σε λάθη. Προσπάθησε να κινηθείς με στρατηγική και να μην αφήσεις τα συναισθήματά σου να επηρεάσουν τις αποφάσεις σου. Το βράδυ, η Σελήνη θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Ηλιο στο ζώδιό σου και στον 1ο σου, φέρνοντας ένταση και συγκρούσεις ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει.

Λέων

Η Σελήνη έχει περάσει στο φιλικό ζώδιο του Κριού και στον 9ο σου, ενισχύοντας την αισιοδοξία, την ανάγκη για εμπειρίες και την επιθυμία σου να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Θα νιώσεις έτοιμος/η να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, να οργανώσεις ένα ταξίδι στο εξωτερικό, τις καλοκαιρινές διακοπές ή να ασχοληθείς με θέματα σπουδών και προσωπικής εξέλιξης. Η υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθη. Φρόντισε να εξετάσεις προσεκτικά κάθε πρόταση πριν δεσμευτείς. Το βράδυ, η Σελήνη θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Ηλιο στον 12ο σου, φέρνοντας προβληματισμούς.

Παρθένος

Η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο του Κριού στον 8ο σου, φέρνοντας στο προσκήνιο οικονομικά ζητήματα, συναισθηματικές ανασφάλειες και θέματα που απαιτούν βαθύτερη διερεύνηση. Θα έχεις την ανάγκη να ελέγξεις καταστάσεις και να βρεις λύσεις. Καλό θα είναι να αποφύγεις τις παρορμητικές κινήσεις και τις υπερβολικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε οικονομικές υποθέσεις. Η ημέρα σε καλεί να λειτουργήσεις με στρατηγική. Το βράδυ, η Σελήνη θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Ηλιο στον 11ο σου οίκο, δημιουργώντας μικρές εντάσεις σε φιλικές σχέσεις ή διαφωνίες σχετικά με κοινούς στόχους.

Ζυγός

Με την Σελήνη στον Κριό και στον 7ο σου, η ημέρα στρέφει την προσοχή σου στις σχέσεις και στις συνεργασίες, καθώς θα κληθείς να βρεις ισορροπίες ανάμεσα στις δικές σου ανάγκες και στις απαιτήσεις των άλλων. Θα έχεις διάθεση να εκφράσεις τις επιθυμίες σου και θα προσπαθήσεις να ακούσεις προσεκτικά όσα έχουν να σου πουν. Οι προσωπικές και επαγγελματικές σου σχέσεις χρειάζονται διπλωματία. Το βράδυ, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ηλιο στον 10ο σου οίκο μπορεί να δημιουργήσει πίεση ανάμεσα στις προσωπικές σου σχέσεις και στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις.

Σκορπιός

Με την Σελήνη στον Κριό και στον 6ο σου, η καθημερινότητα αποκτά πιο έντονους ρυθμούς και θα χρειαστεί να διαχειριστείς υποχρεώσεις, εκκρεμότητες και ζητήματα που απαιτούν άμεση δράση. Η ενέργειά σου θα είναι αυξημένη, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να εξαντληθείς προσπαθώντας να τα προλάβεις όλα ταυτόχρονα. Φρόντισε να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο σου και να αποφύγεις τις παρορμητικές αντιδράσεις. Μικρές αλλαγές στο πρόγραμμά σου μπορεί τελικά να αποδειχθούν χρήσιμες. Το βράδυ, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ηλιο στον 9ο σου, μπορεί να φέρει διαφωνίες.

Τοξότης

Με την Σελήνη στον φιλικό Κριό και στον 5ο σου, η διάθεσή σου θα είναι ανεβασμένη και θα αναζητήσεις τρόπους να εκφραστείς, να διασκεδάσεις και να απολαύσεις όμορφες στιγμές με ανθρώπους που αγαπάς. Η δημιουργικότητα και ο ενθουσιασμός σου θα βρίσκονται στα ύψη, ωστόσο καλό θα είναι να αποφύγεις τις υπερβολές. Είναι μια ημέρα που σε καλεί να ακολουθήσεις την καρδιά σου, χωρίς όμως να αγνοήσεις τη λογική. Το βράδυ, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ηλιο στον 8ο σου, μπορεί να φέρει ένταση γύρω από οικονομικές υποχρεώσεις, κοινά οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα.

Αιγόκερως

Με την Σελήνη να κινείται στον Κριό στον 4ο σου, το ενδιαφέρον σου θα στραφεί κυρίως σε οικογενειακά ζητήματα και σε θέματα που επηρεάζουν την προσωπική σου ασφάλεια. Θα νιώσεις την ανάγκη να πάρεις πρωτοβουλίες και να τακτοποιήσεις καταστάσεις που εκκρεμούν, ωστόσο η βιασύνη μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις με οικεία πρόσωπα. Προσπάθησε να διαχειριστείς με ψυχραιμία τις συναισθηματικές σου αντιδράσεις. Η ημέρα απαιτεί υπομονή. Το βράδυ, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ηλιο στον 7ο σου μπορεί να δημιουργήσει ένταση στις προσωπικές ή επαγγελματικές σου σχέσεις.

Υδροχόος

Με την Σελήνη στον Κριό στον 3ο σου, η επικοινωνία, οι συζητήσεις και οι μετακινήσεις θα βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας, με αποτέλεσμα να έχεις ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα. Θα θελήσεις να εκφράσεις τις ιδέες σου, να προωθήσεις τα σχέδιά σου και να έρθεις σε επαφή με πρόσωπα που μπορούν να σε βοηθήσουν ή να σου δώσουν χρήσιμες πληροφορίες. Να θυμάσαι πως η ανυπομονησία μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις. Το βράδυ, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ηλιο στον 6ο σου, μπορεί να φέρει άγχος, κούραση ή εντάσεις που σχετίζονται με την εργασία και τις καθημερινές σου υποχρεώσεις.

Ιχθύες

Με τη Σελήνη στον Κριό και στον 2ο σου, τα οικονομικά και οι προσωπικές σου ανάγκες θα σε απασχολήσουν σήμερα, καθώς θα θελήσεις να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα έχεις την τάση να διεκδικήσεις όσα θεωρείς ότι αξίζεις, όμως καλό θα είναι να αποφύγεις τις παρορμητικές αγορές και τις βιαστικές οικονομικές αποφάσεις. Η αυτοπεποίθησή σου θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις επιλογές σου. Το βράδυ, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ηλιο στον 5ο σου οίκο μπορεί να δημιουργήσει διαφωνίες με το ταίρι σου ή ανησυχίες που αφορούν πρόσωπα που αγαπάς. Απόφυγε τις υπερβολικές αντιδράσεις.