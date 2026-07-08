Εξάρχεια: Η ιστορική “Μουριά” θα παραμείνει καφενείο

Μια μεγάλη ανάσα ανακούφισης για τη γειτονιά των Εξαρχείων, και όχι μόνο, φέρνει η νεότερη εξέλιξη γύρω από τη “Μουριά”, το αιωνόβιο καφενείο στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Καλλιδρομίου, καθώς ο χώρος θα συνεχίσει να λειτουργεί ως καφενείο.

Μιλώντας στο NEWS 24/7, η Αρετή Βάνα, κόρη του έβδομου κατά σειρά ιδιοκτήτη της Μουριάς, Χρήστου Βάνα, επιβεβαίωσε πως σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η αλλαγή χρήσης του χώρου που φιλοξενεί εδώ και 111 χρόνια το ιστορικό καφενείο, δεν θα προχωρήσει.

“Ενημερωθήκαμε ότι η Μουριά θα παραμείνει καφενείο. Δεν ξέρουμε αν θα είναι η Μουριά, αλλά πάντως θα μείνει καφενείο“, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις έντονες αντιδράσεις, που προκάλεσε η είδηση, ότι το αιωνόβιο καφενείο απειλούνταν με “λουκέτο”, καθώς ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ζήτησε την αποχώρηση της επιχείρησης, προκειμένου να προχωρήσει σε αλλαγή χρήσης του χώρου.

Για τους ανθρώπους της γειτονιάς, το διακύβευμα δεν αφορούσε μόνο την τύχη μιας επιχείρησης, αλλά τη συνέχεια ενός χώρου που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ως σημείο αναφοράς για τα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την Αρετή Βάνα, το αίτημα να χαρακτηριστεί ο χώρος νεότερο μνημείο σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς από το υπουργείο Πολιτισμού παραμένει σε ισχύ, αν και, όπως εξήγησε, πρόκειται για μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία.

Ωστόσο πρόκειται για μία “ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία”, όπως εξήγησε, “η οποία μπορεί να πάρει ακόμα και τέσσερα χρόνια”.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Ιουνίου, υπό την απειλή του “λουκέτου” ο Χρήστος Βάνας κυκλοφόρησε ψήφισμα με τίτλο “η ιστορία δεν αλλάζει χρήση – 111 χρόνια Μουριά”, με αίτημα την αναγνώριση της ιστορικότητας του χώρου και της προστασίας του από το ΥΠΠΟ ως στοιχείο της σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι υπογραφές έχουν ξεπεράσει τις 6.100 και καθημερινά αυξάνονται.