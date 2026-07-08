Αίγιο: Αφέθηκε ελεύθερος ο Τζέιμς Δαλαμάγκας (βίντεο)

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, μέχρι να συζητηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο η έκδοση του στην Αυστραλία.

Ο 56χρονος έφυγε από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου με αυτοκίνητο.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, Νίκος Αποστολόπουλος μέχρι να συζητηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο η έκδοση του πελάτη του, ο τελευταίος θα είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

«Κάναμε αίτηση ενώπιον του συμβουλίου Εφετών για αντικατάσταση της κρατήσεώς του. Είχαμε διάφορους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς οι οποίοι αφορούσαν και στην παραγραφή αλλά και στη δυνατότητα αυτή καθ’ αυτή της εκδόσεως. Το συμβούλιο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί μας ήταν βάσιμοι γι’ αυτό έκανε δεκτή την αίτηση. Διέταξε την αντικατάσταση της κρατήσεως μέχρι τη συζήτηση της έκδοσης. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα αν ο εντολέας μου θα εκδοθεί. Μέχρι να γίνει το συμβούλιο θα είναι ελεύθερος με κάποιους περιοριστικούς όρους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αποστολόπουλος είπε ότι υπάρχει από το 2025 παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με την οποία παραγράφει το αδίκημα του Δαλαμάγκα, αφού πέρασε η 25ετία. Κατά τον κ. Αποστολόπουλο, αυτή η απόφαση του Εισαγγελέα είναι ισχυρότερη και αίρει το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Άρα κακώς συνελήφθη στην Ελλάδα από Έλληνες αστυνομικούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέιμς Δαλαμάγκας κατηγορείται στην Αυστραλία πως είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο σε κέντρο διασκέδασης στο Belmore. Το θύμα έχασε τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καταφέροντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι.

Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα, όμως ο Δαλαμάγκας είχε ήδη καταφέρει να διαφύγει.

Πηγή: news247.gr