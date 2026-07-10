Με τι στοιχεία "δένει" η ΕΛ.ΑΣ. τους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν και την 46χρονη γυναίκα για τον εμπρησμό της Μαρφίν

Στοιχεία που προέκυψαν από νέα ευρήματα, 16 ολόκληρα χρόνια μετά, και μια εμπεριστατωμένη και πολύ λεπτομερής έκθεση ανάλυσης και σύγκρισης με παλαιότερα στοιχεία, που συνέταξε το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, «δένουν» σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν και τη γυναίκα που έχει ταυτοποιηθεί και βρίσκεται στη Βρετανία, οι οποίοι κατηγορούνται για άμεση εμπλοκή στη μεγάλη υπόθεση του εμπρησμού της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου.

Όπως λένε αρμόδια στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., το περιεχόμενο της έκθεσης παρέχει αδιάσειστα στοιχεία για τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς τους παρουσιάζει «χωρίς τις κουκούλες».

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση του εμπρησμού της τράπεζας Μαρφίν, στην οδό Σταδίου, με τρεις νεκρούς, κατά την διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης στις 5/5/2010, τρεις μέρες πριν την υπογραφή του πρώτου μνημονίου και την εφαρμογή των μέτρων λιτότητας, άνοιξε και πάλι πριν από ένα χρόνο και με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ανατέθηκε στην νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η έρευνα, ξεκίνησε από το μηδέν και τη χειρίστηκε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ, υπό την εποπτεία τού εισαγγελέα της υπηρεσίας, κ. Γκίζη.

Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποκτήσουν νέες φωτογραφίες και βίντεο, τόσο κατά τη διάρκεια της επίθεσης με μολότοφ στην τράπεζα, (που ούτως ή άλλως υπήρχαν σε ένα βαθμό σχεδόν από την αρχή), κυρίως όμως πριν και μετά την επίθεση κατά μήκος της διαδήλωσης, όπου είχαν εισχωρήσει τα άτομα που πέταξαν τις μολότοφ. Κατά την ανάλυση που έγινε στην Εγκληματολογική Υπηρεσία προέκυψαν τα πρόσωπα των τριών κατηγορούμενων, ενημερώθηκε η ανακρίτρια και εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης.

Τα εντάλματα αυτά, αφορούν στους δύο άνδρες, 42 ετών σήμερα, (δηλαδή 26 ετών όταν πυρπολήθηκε η τράπεζα) και της γυναίκας, 46 ετών, (30 ετών τη μοιραία μέρα του Μαΐου 2010), για τους οποίους τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. λένε πως τους έχουν με ακάλυπτα πρόσωπα.

Μετά την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης πραγματοποιήθηκε σήμερα επιχείρηση της ΔΑΟΕ και συνελήφθησαν οι δύο 42χρονοι, ενώ έγινα και έρευνα στα σπίτια που διέμεναν στην Κυψέλη και στα Άνω Λιόσια και στα πατρικά τους στο Μαρούσι και στο Χαλάνδρι, καθώς και στο πατρικό σπίτι της 46χρονης γυναίκας στην Αθήνα.

Οι δύο άνδρες είναι γνωστοί στις αρχές και περιγράφονται ως ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, ενώ η γυναίκα η οποία επίσης κινείτο στον ίδιο χώρο, φαίνεται ότι έχει αποστασιοποιηθεί τα τελευταία έξι χρόνια, καθώς έχει μετακομίσει και διαμένει στη Βρετανία, είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά.

Για τη σύλληψή της αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έκδοση ευρωπαϊκού και διεθνούς εντάλματος, ενώ έχουν ενημερωθεί σχετικά οι βρετανικές αρχές.

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, θα γίνουν ανακοινώσεις για την υπόθεση από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα που πυρπολήθηκε η Μαρφίν, Τετάρτη 5 Μαΐου του 2010, ήταν από νωρίς σε εξέλιξη επεισόδια, ενώ οι δρόμοι της Αθήνας ήταν γεμάτοι κόσμο από τη μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας για τα μέτρα λιτότητας.

Κατά την διάρκεια των επεισοδίων μια ομάδα που είχε παρεισφρήσει στη διαδήλωση, πέταξε βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, το οποίο δεν ήταν κλειστό, στην οδό Σταδίου, όπου υπήρχαν περίπου 20 εργαζόμενοι. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (και έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ