Αργος: Σε κλειστό οικογενειακό περιβάλλον η κηδεία του 20 χρόνου που τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά των Αστυνομικών

Η εξόδιος ακολουθία του 20χρόνου Θοδωρή ολοκληρώθηκε με τη ταφή στο κοιμητήριο του Αγίου Νικοδήμου στην περιοχή της Αγίας Τριάδος- Μέρμπακα στο Δήμο Ναυπλιέων. Ο 20χρόνος Θοδωρής έφτασε στα επείγοντα διασωληνωμένος, με βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα από πυροβολισμό. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση, ωστόσο, τελικά υπέκυψε. Οι δύο προσωρινά κρατούμενοι Αστυνομικοί μετά τις απολογίες τους και οι δύο προφυλακίστηκαν στο Κορυδαλλό.
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026 14:15
Αργος: Σε κλειστό οικογενειακό περιβάλλον η κηδεία του 20 χρόνου που τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά των ΑστυνομικώνΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Ο άτυχος 20 χρόνος που τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά των Αστυνομικών πριν μία εβδομάδα στο Αργος, κηδεύτηκε σε κλειστό οικογενειακό περιβάλλον στην Ιερά Μονή Γεννήσεως του Χριστού κάτω από το κάστρο Λάρισα, Πέμπτη 16 Ιουλίου.
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