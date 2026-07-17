ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα τον Μάιο

Σε 4.000.538 ανήλθαν οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις σε 15.823.095 στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας τον Μάιο εφέτος, σημειώνοντας αύξηση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, κατά 2,9% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρήθηκε αύξηση 3% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,5% και 2,7%, αντίστοιχα. Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 82% και 89,8% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 4 ημέρες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ