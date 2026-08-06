Αύριο ξεκινά το πέμπτο «Kalamata Pamisos River Action»

Αύριο, Παρασκευή, ξεκινά το πέμπτο «Kalamata Pamisos River Action», που θα πραγματοποιηθεί έως την Κυριακή στο ειδικά διαμορφωμένο πάρκο του Παμίσου και στον χώρο πλησίον του φράγματος.

Η διοργάνωση υλοποιείται από τον Δήμο Καλαμάτας, την Κ.Ε. "Φάρις" και την Κοινότητα Αριος και περιλαμβάνει τριήμερο πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων, με στόχο την ψυχαγωγία και την τουριστική προβολή της περιοχής. Μετά την επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων, το «Kalamata Pamisos River Action» επιστρέφει εμπλουτισμένο με πλήθος δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους. Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν φορείς, αθλητικά, μορφωτικά και πολιτιστικά σωματεία της Καλαμάτας, ενώ η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.