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Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026 14:04

Καιρός: Έρχονται τα πρώτα 40αρια (Βίντεο)

Γράφτηκε από την

Καιρός: Έρχονται τα πρώτα 40αρια (Βίντεο)

Navarino Agora

Άκρως καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες.

Μετά τα φαινόμενα αστάθειας που εμφανίστηκαν κατά τόπους στην ηπειρωτική Ελλάδα το περασμένο 48ωρο, ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει, φέρνοντας τις πιο ζεστές ημέρες μέχρι τώρα στο καλοκαίρι.

Δείτε το βίντεο του ANT1:

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