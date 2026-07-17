Καιρός: Έρχονται τα πρώτα 40αρια (Βίντεο)

Άκρως καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες.

Μετά τα φαινόμενα αστάθειας που εμφανίστηκαν κατά τόπους στην ηπειρωτική Ελλάδα το περασμένο 48ωρο, ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει, φέρνοντας τις πιο ζεστές ημέρες μέχρι τώρα στο καλοκαίρι.

Δείτε το βίντεο του ANT1: