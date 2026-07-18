Τι λένε τα ζώδια σήμερα (18/7)

Κριός

Το τρίγωνο που σχηματίζει ο Ουρανός από τον 3ο οίκο σου με τον Πλούτωνα από τον 11ο οίκο σου δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να κάνεις ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητά σου και στον τρόπο που επικοινωνείς με τους άλλους. Νέες ιδέες ή προτάσεις μπορούν να ανοίξουν δρόμους που μέχρι τώρα δεν είχες σκεφτεί. Η συμμετοχή σου σε μια ομάδα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για τα μελλοντικά σου σχέδια. Αν έχεις στόχους που απαιτούν συνεργασίες ή δικτύωση, τώρα μπορεί να υπάρξει μια καθοριστική εξέλιξη.

Ταύρος

Το αρμονικό τρίγωνο του Ουρανού με τον Πλούτωνα σε βοηθά να κάνεις σημαντικά βήματα προς την επαγγελματική και οικονομική σου εξέλιξη. Ο Ουρανός από τον 2ο οίκο σου φέρνει νέες ιδέες στα οικονομικά και την αξιοποίηση των ταλέντων σου, ενώ ο Πλούτωνας από τον 10ο οίκο σου ενισχύει τη δύναμη και την επιρροή σου στον επαγγελματικό χώρο. Μπορεί να προκύψει μια πρόταση, μια συνεργασία ή μια αλλαγή που θα σου δώσει προοπτικές για το μέλλον. Είναι μια εξαιρετική περίοδος για να οργανώσεις τα σχέδιά σου με πιο σύγχρονο τρόπο.

Δίδυμοι

Το τρίγωνο του Ουρανού με τον Πλούτωνα λειτουργεί ιδιαίτερα υποστηρικτικά για εσένα, καθώς ο Ουρανός κινείται στον 1ο οίκο σου και ο Πλούτωνας στον 9ο οίκο σου. Νιώθεις έτοιμος/η να αλλάξεις τρόπο σκέψης, να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να κυνηγήσεις στόχους που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν μακρινοί. Μια νέα πρόταση, ένα ταξίδι, μια εκπαίδευση ή μια σημαντική γνωριμία μπορεί να σε οδηγήσει σε ένα διαφορετικό μονοπάτι εξέλιξης. Η αυτοπεποίθησή σου αυξάνεται και δεν φοβάσαι να εκφράσεις τις απόψεις και τις ιδέες σου.

Καρκίνος

Το τρίγωνο του Ουρανού με τον Πλούτωνα σε βοηθά να κλείσεις εκκρεμότητες και να προχωρήσεις σε ουσιαστικές αλλαγές που θα σε απελευθερώσουν από βάρη του παρελθόντος. Ο Ουρανός από τον 12ο οίκο σου φέρνει ξαφνικές συνειδητοποιήσεις και σε ωθεί να αλλάξεις τον τρόπο που διαχειρίζεσαι καταστάσεις που σε πίεζαν, ενώ ο Πλούτωνας από τον 8ο οίκο σου, ενισχύει τις βαθιές μεταμορφώσεις σε οικονομικά, συναισθηματικά και κοινές υποχρεώσεις. Μπορεί να βρεις λύσεις εκεί που μέχρι τώρα υπήρχε αδιέξοδο.

Λέων

Το αρμονικό τρίγωνο του Ουρανού με τον Πλούτωνα φέρνει ευκαιρίες μέσα από ανθρώπους που μοιράζονται τα ίδια οράματα με εσένα. Ο Ουρανός από τον 11ο οίκο σου ανανεώνει τον κοινωνικό σου κύκλο και ευνοεί νέες συνεργασίες, ενώ ο Πλούτωνας από τον 7ο οίκο σου μεταμορφώνει τις προσωπικές και επαγγελματικές σου σχέσεις. Μπορεί να γνωρίσεις πρόσωπα που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή σου ή να δώσεις νέα δυναμική σε μια ήδη υπάρχουσα συνεργασία. Οι συζητήσεις γίνονται πιο ουσιαστικές.

Παρθένος

Το τρίγωνο του Ουρανού με τον Πλούτωνα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σημαντικές εξελίξεις στην επαγγελματική σου ζωή και στην καθημερινότητά σου. Ο Ουρανός από τον 10ο οίκο σου σε ωθεί να τολμήσεις αλλαγές, να αξιοποιήσεις νέες ευκαιρίες και να δείξεις τις ικανότητές σου με έναν διαφορετικό τρόπο, ενώ ο Πλούτωνας από τον 6ο οίκο σου σε βοηθά να αναμορφώσεις τις συνθήκες της εργασίας και της καθημερινής σου ρουτίνας. Μπορεί να αλλάξουν οι ισορροπίες στον επαγγελματικό χώρο προς όφελός σου.

Ζυγός

Το τρίγωνο του Ουρανού με τον Πλούτωνα σου υπενθυμίζει ότι η εξέλιξη έρχεται όταν τολμάς να βγεις από τα συνηθισμένα. Ο Ουρανός από τον 9ο οίκο σου σε παρακινεί να διευρύνεις τους ορίζοντές σου μέσα από σπουδές, ταξίδια, νέες εμπειρίες ή μια διαφορετική φιλοσοφία ζωής, ενώ ο Πλούτωνας από τον 5ο οίκο σου σε βοηθά να εκφράσεις πιο αυθεντικά τα συναισθήματα, τη δημιουργικότητα και τα ταλέντα σου. Μια ευκαιρία μπορεί να σε κάνει να ακολουθήσεις έναν δρόμο που μέχρι τώρα δίσταζες να εξερευνήσεις.

Σκορπιός

Το τρίγωνο του Ουρανού με τον Πλούτωνα σε βοηθά να κάνεις ουσιαστικές αλλαγές που θα ενισχύσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη ζωή σου. Ο Ουρανός στον 8ο οίκο σου φέρνει εξελίξεις σε οικονομικές συμφωνίες, κοινά οικονομικά και θέματα που σχετίζονται με δάνεια, κληρονομικά και επενδύσεις, ενώ ο Πλούτωνας στον 4ο οίκο σου σε ωθεί να μεταμορφώσεις καταστάσεις που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια. Θα βρεθεί μια λύση σε ένα ζήτημα που σε απασχολεί και θα ανοίξει ένας νέος δρόμος που θα σου προσφέρει μεγαλύτερη σιγουριά.

Τοξότης

Το τρίγωνο του Ουρανού με τον Πλούτωνα φέρνει θετικές εξελίξεις μέσα από τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Ο Ουρανός από τον 7ο οίκο σου ανοίγει τον δρόμο για νέες γνωριμίες ή για μια διαφορετική δυναμική στις ήδη υπάρχουσες σχέσεις, ενώ ο Πλούτωνας από τον 3ο οίκο σου σε βοηθά να επικοινωνήσεις πιο ουσιαστικά και να εκφράσεις τις ιδέες και τις επιθυμίες σου. Συζητήσεις που γίνονται μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές συμφωνίες ή να λύσουν παρεξηγήσεις που υπήρχαν εδώ και καιρό.

Αιγόκερως

Το τρίγωνο του Ουρανού με τον Πλούτωνα δημιουργεί ένα ευνοϊκό κλίμα για να βελτιώσεις τόσο την καθημερινότητά σου όσο και την προσωπική σου ζωή. Ο Ουρανός από τον 6ο οίκο σου φέρνει νέες συνθήκες στην εργασία, διαφορετικές ευθύνες ή μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στις υποχρεώσεις σου, ενώ ο Πλούτωνας από τον 2ο οίκο σου σε βοηθά να ενισχύσεις τα οικονομικά σου και να αξιοποιήσεις καλύτερα τους πόρους σου. Μπορεί να ανακαλύψεις μια νέα πηγή εισοδήματος ή έναν πιο αποδοτικό τρόπο να διαχειριστείς τα χρήματά σου.

Υδροχόος

Το τρίγωνο του Ουρανού με τον Πλούτωνα σε ευνοεί ιδιαίτερα, καθώς ενεργοποιεί δύο πολύ σημαντικούς τομείς της ζωής σου. Ο Ουρανός από τον 5ο οίκο σου ανανεώνει την ανάγκη σου να εκφραστείς ελεύθερα, ενώ ο Πλούτωνας από τον 1ο οίκο σου σε μεταμορφώνει εσωτερικά και σου δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Είναι πιθανό να πάρεις μια απόφαση που θα αλλάξει την πορεία μιας προσωπικής σχέσης. Η γοητεία σου είναι έντονη και οι άλλοι/ες αντιλαμβάνονται πιο εύκολα τη δυναμική που εκπέμπεις.

Ιχθύες

Το τρίγωνο του Ουρανού με τον Πλούτωνα σε βοηθά να βάλεις σε νέα βάση ζητήματα που αφορούν το σπίτι και την ψυχική σου ισορροπία. Ο Ουρανός από τον 4ο οίκο σου φέρνει αλλαγές στον προσωπικό σου χώρο ενώ ο Πλούτωνας από τον 12ο οίκο σου σε οδηγεί σε μια βαθιά εσωτερική αναγέννηση. Μπορεί να αφήσεις πίσω καταστάσεις που σε κρατούσαν εγκλωβισμένο/η ή να βρεις τη δύναμη να κλείσεις έναν κύκλο που έχει ολοκληρώσει τον σκοπό του. Η διαίσθησή σου γίνεται ισχυρή και σε καθοδηγεί στις σωστές αποφάσεις.