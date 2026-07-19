Χανιά: Θανατηφόρο τροχαίο με ασθενοφόρο - Ενας νεκρός και δύο τραυματίες (βίντεο)

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη λεωφόρο Μουρνιών, στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκτελούσε διακομιδή ασθενούς συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το ασθενοφόρο και να σημάνει άμεσα συναγερμός στις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τρία οχήματα, προκειμένου να συνδράμει στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ασθενή που μετέφερε το ασθενοφόρο. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν επίσης και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, όπως και η οδηγός του ΙΧ, και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα.

Όπως ανέφερε στο ERTnews ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέζας όταν ασθενοφόρο συγκρούστηκε με το επιβατικό αυτοκίνητο μετέφερε έναν 53χρονο άνδρα, ο οποίος είχε ήδη υποστεί ανακοπή.

Τη στιγμή της σύγκρουσης, ένας από τους διασώστες βρισκόταν μέσα στο ασθενοφόρο και πραγματοποιούσε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στον 53χρονο.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Ο ένας διασώστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ ο δεύτερος υπέστη κάκωση στον θώρακα και νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο.

Στο τροχαίο ενεπλάκη και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε ολοκληρώσει τη βάρδιά της και αποχωρούσε από το νοσηλευτικό ίδρυμα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση. Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο να διερευνώνται.

Πηγή: www.ertnews.gr