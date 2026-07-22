Ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – «Το πετρέλαιο έχει περάσει την απλή αμόλυβδη» (Βίντεο)

Έντονη είναι η ανησυχία που επικρατεί για τα καύσιμα με την κρίση στη Μέση Ανατολή να οδηγεί τις τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο σε άνοδο.

«Η επιδότηση έφυγε, αλλά αν δεν υπήρχε, θα ήταν η βενζίνη αυτή τη στιγμή, η απλή αμόλυβδη, 2 ευρώ γεμάτο, στην Αττική», επεσήμανε το πρωί της Τετάρτης 22/7 δήλωσε στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα.

«Έχει περάσει την απλή αμόλυβδη» επεσήμανε.

«Το πετρέλαιο βγήκε μπροστά. Έχει φτάσει γύρω στα 90 δολάρια τιμή Μπρεντ. (…) Αυτή τη στιγμή, για άλλη μία φορά στην Ελλάδα, έχουμε το πετρέλαιο να είναι μπροστά. Έχει περάσει την απλή αμόλυβδη» υπογράμμισε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής και επεσήμανε: «Είναι μία εβδομάδα που είχαμε αρχίσει και χαμογελάγαμε που ήταν 72 δολάρια τιμή Μπρεντ το αργό πετρέλαιο και έγινε όλη αυτή η φασαρία έξω και άρχισε να ανεβαίνει προς τα πάνω. Αφού ανέβηκε προς τα πάνω, τα τιμολόγια έρχονται αυξημένα».

«Είμαστε οι 5οι στη σειρά στην ακρίβεια στην αμόλυβδη στην ΕΕ λόγω του ειδικού φόρου», δήλωσε κλείνοντας.