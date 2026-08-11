Το 2ο ΓΕΛ Καλαμάτας σε σεμινάριο στη Μπολόνια

Η δράση χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ενωση, με τον συντονισμό του ΙΚΥ, ως Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+. Το εντατικό πρόγραμμα, διάρκειας 35 ωρών, εστίασε στις σύγχρονες παιδαγωγικές προκλήσεις της μεθοδολογίας. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στη δημιουργία αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, στην καθοδήγηση μαθητοκεντρικών δραστηριοτήτων και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων Ρουμπρίκων Αξιολόγησης. Η επιμόρφωση είχε έντονα βιωματικό και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, καθώς η κ. Λαντζούνη συνεργάστηκε στενά με εκπαιδευτικούς από τη Φινλανδία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Ταϊλάνδη και τη Μάλτα, ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές και θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές σχολικές συμπράξεις. Το 2ο ΓΕΛ Καλαμάτας είναι διαπιστευμένο σχολείο στο πρόγραμμα Erasmus+ με ισχύ έως το 2027. Η διαπίστευση αυτή εξασφαλίζει σταθερή χρηματοδότηση για τη συνεχή συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκές κινητικότητες. Η συγκεκριμένη επιμόρφωση αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού του σχολείου για τη διάχυση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής του ταυτότητας και την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας.