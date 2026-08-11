33 χρόνια "Κόσμημα Κοντόπουλος": Η Σταυρούλα Δικαιουλάκου τυχερή νικήτρια του δαχτυλιδιού

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026 18:50
33 χρόνια "Κόσμημα Κοντόπουλος": Η Σταυρούλα Δικαιουλάκου τυχερή νικήτρια του δαχτυλιδιούΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Η Σταυρούλα Δικαιουλάκου ήταν τελικά η τυχερή νικήτρια του διαγωνισμού για τα 33α γενέθλια του καταστήματος "Κόσμημα Κοντόπουλος".
Το μεγάλο δώρο ήταν ένα διαμαντένιο λευκόχρυσο δαχτυλίδι 18 καρατίων με LGDiamond 0,33 καρατιων με την κ. Δικαιουλάκου να το παραλαμβάνει από το κατάστημα της οδού Γερμανού 6 στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας.
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