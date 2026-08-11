33 χρόνια "Κόσμημα Κοντόπουλος": Η Σταυρούλα Δικαιουλάκου τυχερή νικήτρια του δαχτυλιδιού

Το μεγάλο δώρο ήταν ένα διαμαντένιο λευκόχρυσο δαχτυλίδι 18 καρατίων με LGDiamond 0,33 καρατιων με την κ. Δικαιουλάκου να το παραλαμβάνει από το κατάστημα της οδού Γερμανού 6 στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας.