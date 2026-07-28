Μυστήριο με τον θάνατο μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου – Επιμένει στην αθωότητά του ο 65χρονος

Ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί αν είναι διπλή δολοφονία ή οικογενειακή τραγωδία.

Ο 65χρονος Ιταλός επιμένει στον ισχυρισμό του πως είναι αθώος, πως δεν έχει σκοτώσει την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της και μάλιστα λέει πως θέλει να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία προκειμένου να πενθήσει. Όσον αφορά στις έρευνες των αρχών, φαίνεται πως βρέθηκε πυρίτιδα μόνο στα χέρια της 54χρονης και του 26χρονου και όχι στα χέρια του 65χρονου Ιταλού. Έτσι λοιπόν, με τα νέα αυτά δεδομένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η 54χρονη να σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση προκειμένου οι αρχές να είναι και πιο σίγουρες για τα τελικά αποτελέσματα.