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Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026 12:12

Ιωάννινα: Οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ανασύρθηκε από τη λίμνη Παμβώτιδα

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Ιωάννινα: Οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ανασύρθηκε από τη λίμνη Παμβώτιδα

Navarino Agora

Συναγερμός σήμανε στα Ιωάννινα μετά την ανακάλυψη οβίδας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στη λίμνη Παμβώτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες που διενεργούνται στη λίμνη Παμβώτιδα από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) διακόπηκαν προσωρινά, λόγω του εντοπισμού μιας σκουριασμένης οβίδας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η εύρεση αυτή σήμανε συναγερμό και οδήγησε στον αποκλεισμό της περιοχής προκειμένου να επιληφθεί ειδικό κλιμάκιο, ωστόσο τονίζεται ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος έκρηξης.

 

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