Φωτιά στο Ρέθυμνο: Το Λιμενικό απεγκλώβισε 29 ανθρώπους

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για τον απεγκλωβισμό ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου Ρεθύμνου, εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρύα Βρύση.

Μέχρι στιγμής, έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια συνολικά 29 άτομα, με τη συνδρομή περιπολικών και ναυαγοσωστικού σκάφους του Λιμενικού, καθώς και ιδιωτικών σκαφών που συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Αρχικά απεγκλωβίστηκαν 17 άτομα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο ακόμη 12.

Στην περιοχή παραμένουν και επιχειρούν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την παροχή συνδρομής, εφόσον χρειαστεί.

Η επιχείρηση συνεχίζεται, ενώ οι δυνάμεις του Λιμενικού παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις ανάγκες απομάκρυνσης πολιτών από παράκτιες περιοχές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ