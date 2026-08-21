«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τελευταία ημέρα για την υποβολή αιτήσεων

Λήγει σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, στις 23:59, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet, ενώ η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη διάχυση της επισκεψιμότητας στο χώρο και στο χρόνο.

Στο πλαίσιο αυτό, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, ενώ προβλέπονται αυξημένα ποσά ενίσχυσης για τους χειμερινούς και τους πλάγιους μήνες.

Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει ενισχυμένο κοινωνικό χαρακτήρα και προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 21.000 ευρώ, από 19.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Σημαντικές είναι και οι προβλέψεις για τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά, καθώς τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά, χωρίς ανώτατο όριο. Επιπλέον, οι κληρωθέντες δικαιούχοι με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα θα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για πρώτη φορά, εξάλλου, στο πρόγραμμα εντάσσονται, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με τέκνα με αναπηρία.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2027 και τη δεύτερη στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Για τη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι θα προκύψουν από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.

Σημειώνεται ότι σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση πολίτες ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ τους.

*Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, καθώς και μέσω του Γραφείου Υποστήριξης του Προγράμματος, κατά τις ώρες 09:00 -17:00 στο τηλέφωνο: 210 2150231.

ΑΠΕ-ΜΠΕ