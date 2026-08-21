ΕΛΑΣ για τα vouchers των ΚΔΑΠ: Απαιτούνται πρόσθετοι πόροι και αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν τα οριστικά αποτελέσματα για τα vouchers των ΚΔΑΠ, με τον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ να καταγγέλλει ότι σχεδόν ένα στα δύο παιδιά έμειναν εκτός του προγράμματος. Όπως υποστηρίζει, αποκαλύπτεται «το πραγματικό περιεχόμενο της κυβερνητικής “στήριξης της οικογένειας”».

«Η κ. Μιχαηλίδου δηλώνει “Υπουργός κάθε οικογένειας”. Η στήριξη της οικογένειας, όμως, αποδεικνύεται στην πράξη. Απαιτούνται πρόσθετοι πόροι, αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων και ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες», σημειώνει.

«Παράλληλα, είναι επιτακτική η ουσιαστική ενίσχυση και επέκταση των ΚΔΑΠ ΑμεΑ σε ολόκληρη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Περιφέρεια, ώστε τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις αναγκαίες δομές, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους».

«Γιατί η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να εξαρτάται ούτε από το εισόδημα ούτε από τον ταχυδρομικό κώδικα», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.