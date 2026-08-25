Τι λένε τα ζώδια σήμερα (25/8)

Κριός

Η είσοδος του Ερμή στην Παρθένο και στον 6ο σου σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου. Θα λειτουργήσεις με μεθοδικότητα και θα μπορέσεις να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες. Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στον 11ο σου, στρέφοντας την προσοχή σου στις φιλίες, στις ομάδες και στα μελλοντικά σου σχέδια. Η σύνοδός της με τον Πλούτωνα μπορεί να φέρει μια έντονη συζήτηση ή μια σημαντική εξέλιξη μέσα από το κοινωνικό σου περιβάλλον. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα στον 1ο σου ενισχύει τη διαίσθησή σου, ενώ το τρίγωνο με τον Ουρανό στον 3ο σου φέρνει ξαφνικές ειδήσεις.

Ταύρος

Με τον Ερμή να περνά στην Παρθένο και στον 5ο σου, η σκέψη σου γίνεται πιο δημιουργική, ενώ ευνοούνται η επικοινωνία με τα παιδιά, τα αισθηματικά σου και η προβολή των ταλέντων σου. Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στον 10ο σου, φέρνοντας στο προσκήνιο τους επαγγελματικούς σου στόχους. Η σύνοδός της με τον Πλούτωνα στον 10ο σου μπορεί να προκαλέσει εξελίξεις ή να σε ωθήσει να διεκδικήσεις μια πιο ισχυρή θέση. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα στον 12ο σου σε βοηθά να εμπιστευτείς τη διαίσθησή σου, ενώ το τρίγωνο με τον Ουρανό στον 2ο σου μπορεί να φέρει μια οικονομική ευκαιρία.

Δίδυμοι

Ο Ερμής περνά στην Παρθένο και στον 4ο σου, στρέφοντας τη σκέψη σου σε θέματα που αφορούν την οικογένεια και την ακίνητη περιουσία. Είναι καλή στιγμή για να οργανώσεις τον χώρο σου ή να συζητήσεις ένα οικογενειακό ζήτημα. Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στον 9ο σου ενισχύει την ανάγκη σου να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Η σύνοδός της με τον Πλούτωνα στον 9ο σου μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις μια υπόθεση. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα στον 11ο σου φέρνει έμπνευση ενώ το τρίγωνο με τον Ουρανό στον 1ο σου σε ωθεί να εκφραστείς ελεύθερα.

Καρκίνος

Η είσοδος του Ερμή στην Παρθένο και στον 3ο σου ευνοεί τις συζητήσεις, τις μετακινήσεις, τις συμφωνίες και την επικοινωνία. Η σκέψη σου γίνεται πιο πρακτική και μπορείς να δώσεις λύσεις σε ζητήματα που μέχρι τώρα σε μπέρδευαν. Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στον 8ο σου, δημιουργώντας οικονομικούς προβληματισμούς. Η σύνοδός της με τον Πλούτωνα στον 8ο σου φέρνει στην επιφάνεια ανασφάλειες. Ωστόσο το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα στον 10ο σου σε βοηθά να κινηθείς διαισθητικά στα επαγγελματικά, ενώ το τρίγωνο με τον Ουρανό στον 12ο σου μπορεί να αποκαλύψει μια πληροφορία.

Λέων

Με τον Ερμή να περνά στην Παρθένο και στον 2ο σου, η προσοχή σου στρέφεται στα οικονομικά. Μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τον προϋπολογισμό σου ή να αναζητήσεις τρόπους αξιοποίησης των ικανοτήτων σου. Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στον 7ο σου, φέρνοντας στο επίκεντρο τις προσωπικές σχέσεις. Η σύνοδός της με τον Πλούτωνα στον 7ο σου δημιουργεί ένταση ή μια συζήτηση με ένα σημαντικό πρόσωπο. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα στον 9ο σου σε βοηθά να δεις τις καταστάσεις με κατανόηση, ενώ το τρίγωνο με τον Ουρανό στον 11ο σου μπορεί να φέρει μια γνωριμία.

Παρθένος

Ο Ερμής περνά στο ζώδιό σου και στον 1ο σου, ενισχύοντας την επικοινωνία, την παρατηρητικότητα και την ανάγκη να πάρεις πρωτοβουλίες. Θα μπορέσεις να εκφράσεις με σαφήνεια τις απόψεις σου. Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στον 6ο σου, αυξάνοντας τις καθημερινές υποχρεώσεις. Η σύνοδός της με τον Πλούτωνα στον 6ο σου μπορεί να φέρει αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον ή να σε ωθήσει να αλλάξεις συνήθειες. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα στον 8ο σου σε βοηθά να κατανοήσεις τις προθέσεις των άλλων, ενώ το τρίγωνο με τον Ουρανό στον 10ο σου μπορεί να φέρει μια επαγγελματική ευκαιρία.

Ζυγός

Η είσοδος του Ερμή στην Παρθένο και στον 12ο σου σε κάνει εσωστρεφή και σε ωθεί να επεξεργαστείς σκέψεις και καταστάσεις του παρελθόντος. Απόφυγε να αποκαλύψεις πρόωρα τα σχέδιά σου και αξιοποίησε αυτό το διάστημα για να προετοιμάσεις τις επόμενες κινήσεις σου. Η Σελήνη περνά σήμερα στον Υδροχόο και στον 5ο σου, τονίζοντας τη δημιουργικότητά σου. Η σύνοδός της με τον Πλούτωνα στον 5ο σου μπορεί να προκαλέσει ζήλια. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα στον 7ο σου δημιουργεί ρομαντικό κλίμα στις σχέσεις, ενώ το τρίγωνο με τον Ουρανό στον 9ο σου μπορεί να φέρει μια αναπάντεχη γνωριμία.

Σκορπιός

Με τον Ερμή να περνά στην Παρθένο και στον 11ο σου, οι φίλοι, οι ομάδες και τα μελλοντικά σου σχέδια αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Μπορείς να οργανώσεις καλύτερα έναν στόχο και να αναζητήσεις τη στήριξη ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα. Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στον 4ο σου, στρέφοντας την προσοχή σου στην οικογένεια. Η σύνοδός της με τον Πλούτωνα στον 4ο σου μπορεί να προκαλέσει μια έντονη συζήτηση. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα στον 6ο σου σε βοηθά να κινηθείς δημιουργικά ενώ το τρίγωνο με τον Ουρανό στον 8ο σου μπορεί να φέρει μια οικονομική λύση.

Τοξότης

Ο Ερμής περνά στην Παρθένο και στον 10ο σου, φέρνοντας στο προσκήνιο τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τους στόχους σου. Θα χρειαστεί να οργανώσεις προσεκτικά τις κινήσεις σου και να δείξεις συνέπεια. Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στον 3ο σου, αυξάνοντας τις μετακινήσεις. Η σύνοδός της με τον Πλούτωνα στον 3ο σου δίνει ιδιαίτερη δύναμη στα λόγια σου, αλλά χρειάζεται να αποφύγεις την επιβολή των απόψεών σου. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα στον 5ο σου ενισχύει τη δημιουργικότητα και τον ρομαντισμό, ενώ το τρίγωνο με τον Ουρανό στον 7ο σου μπορεί να φέρει μια γνωριμία.

Αιγόκερως

Η είσοδος του Ερμή στην Παρθένο και στον 9ο σου διευρύνει τους πνευματικούς σου ορίζοντες και ευνοεί σπουδές, ταξίδια και νομικές υποθέσεις. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να οργανώσεις ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στον 2ο σου, στρέφοντας την προσοχή σου στα οικονομικά. Η σύνοδός της με τον Πλούτωνα στον 2ο σου μπορεί να φέρει μια αλλαγή στη διαχείριση των χρημάτων σου. Ωστόσο το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα στον 4ο σου δημιουργεί όμορφο κλίμα στην οικογένεια, ενώ το τρίγωνο με τον Ουρανό στον 6ο σου φέρνει μια λύση σε ένα εργασιακό ζήτημα.

Υδροχόος

Με τη Σελήνη να περνά στο ζώδιό σου και στον 1ο σου, οι προσωπικές σου ανάγκες και τα συναισθήματά σου έρχονται στο προσκήνιο. Η σύνοδός της με τον Πλούτωνα στον 1ο σου σε γεμίζει αποφασιστικότητα, σε ωθεί να διεκδικήσεις όσα επιθυμείς και μπορεί να σηματοδοτήσει μια ουσιαστική προσωπική αλλαγή. Ο Ερμής περνά στην Παρθένο και στον 8ο σου, στρέφοντας τη σκέψη σου σε οικονομικές συμφωνίες. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα στον 3ο σου ενισχύει την διαίσθησή σου ενώ το τρίγωνό της με τον Ουρανό στον 5ο σου φέρνει ευχάριστες εκπλήξεις στα αισθηματικά.

Ιχθύες

Η είσοδος του Ερμή στην Παρθένο και στον 7ο σου φέρνει στο επίκεντρο τις προσωπικές σχέσεις και τις επαγγελματικές συνεργασίες. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν συζητήσεις ή αποφάσεις που θα καθορίσουν την πορεία μιας σχέσης. Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στον 12ο σου, αυξάνοντας την ανάγκη σου για απομόνωση. Η σύνοδός της με τον Πλούτωνα μπορεί να φέρει στην επιφάνεια απωθημένα. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα στον 2ο σου σε βοηθά να εμπιστευτείς τη διαίσθησή σου σε μια οικονομική υπόθεση, ενώ το τρίγωνο με τον Ουρανό στον 4ο σου μπορεί να φέρει μια ευχάριστη αλλαγή στο σπίτι.