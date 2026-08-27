Τι λένε τα ζώδια σήμερα (27/8)

Κριός

Η σύνοδος του Ηλιου με τον Ερμή πραγματοποιείται στον 6ο οίκο σου και στρέφει την προσοχή σου στην εργασία, στην καθημερινότητα και στις πρακτικές σου υποχρεώσεις. Η σκέψη σου γίνεται πιο οργανωμένη και μπορείς να βρεις λύσεις σε ζητήματα που σε ταλαιπωρούσαν. Συζητήσεις με συναδέλφους ή συνεργάτες βοηθούν να ξεκαθαρίσουν αρμοδιότητες και να διορθωθούν λάθη. Είναι κατάλληλη στιγμή για να καταρτίσεις ένα νέο πρόγραμμα, να βάλεις προτεραιότητες και να ολοκληρώσεις εκκρεμότητες.

Ταύρος

Δημιουργικές ιδέες και ευχάριστες ειδήσεις φέρνει η σύνοδος του Ηλιου με τον Ερμή στον 5ο οίκο σου. Θα νιώσεις μεγαλύτερη ανάγκη να εκφράσεις όσα αισθάνεσαι και να τραβήξεις το ενδιαφέρον ενός προσώπου που σου αρέσει. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να σας φέρει πιο κοντά και να ξεκαθαρίσει ένα θέμα που σας απασχολεί. Αν είσαι ελεύθερος/η, μια γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει μέσα από μια έξοδο ή μια κοινή δραστηριότητα. Ευνοούνται, η δημιουργική εργασία και η προβολή των ταλέντων σου.

Δίδυμοι

Το ενδιαφέρον σου στρέφεται στο σπίτι και στην οικογένεια, καθώς ο Ηλιος συναντά τον κυβερνήτη σου Ερμή στον 4ο οίκο σου. Μια σημαντική συζήτηση με τους δικούς σου ανθρώπους μπορεί να φωτίσει καταστάσεις του παρελθόντος και να βοηθήσει στην αποκατάσταση των ισορροπιών. Είναι πιθανό να πάρεις αποφάσεις για μια μετακόμιση, μια ανακαίνιση, ένα ακίνητο ή την καλύτερη οργάνωση του προσωπικού σου χώρου. Παράλληλα, αναμνήσεις και οικογενειακά ζητήματα επανέρχονται, ζητώντας μια πιο λογική και πρακτική αντιμετώπιση.

Καρκίνος

Η σύνοδος του Ηλιου με τον Ερμή πραγματοποιείται στον 3ο οίκο σου και σε βοηθά να εκφράσεις με σαφήνεια τις ιδέες σου, να λύσεις παρεξηγήσεις και να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου. Είναι η κατάλληλη στιγμή να ακούσεις το ένστικτό σου και να προετοιμαστείς για τις σημαντικές αλλαγές που πλησιάζουν. Η ημέρα ευνοεί συναντήσεις, διαπραγματεύσεις και σωστό προγραμματισμό. Οι ιδέες σου είναι πρακτικές και μπορούν να σε βοηθήσουν να οργανώσεις με επιτυχία τις επόμενες κινήσεις σου.

Λέων

Τα οικονομικά, οι πρακτικές ανάγκες και η προσωπική σου ασφάλεια έρχονται στο προσκήνιο με τη σύνοδο του Ηλιου με τον Ερμή στον 2ο οίκο σου. Μπορείς να εξετάσεις προσεκτικά τα έσοδα και τα έξοδά σου, να οργανώσεις καλύτερα τον προϋπολογισμό σου ή να αναζητήσεις μια νέα πηγή εισοδήματος. Μια συζήτηση ή συμφωνία μπορεί να ανοίξει επαγγελματικές προοπτικές. Παράλληλα, συνειδητοποιείς περισσότερο την αξία των γνώσεων και των ικανοτήτων σου και σκέφτεσαι πώς θα τις αξιοποιήσεις.

Παρθένος

Με τον Ηλιο να συναντά τον κυβερνήτη σου Ερμή στον 1ο οίκο σου, αποκτάς μεγαλύτερη διαύγεια, αυτοπεποίθηση και ανάγκη να εκφράσεις τις προσωπικές σου επιθυμίες. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να παρουσιάσεις μια ιδέα, να πάρεις πρωτοβουλίες και να μιλήσεις ανοιχτά για όσα θέλεις να αλλάξεις. Οι επικοινωνιακές σου ικανότητες ενισχύονται και οι άλλοι/ες δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις απόψεις και στις προτάσεις σου. Μπορείς επίσης να επανεξετάσεις την εικόνα, τις επιλογές και τους προσωπικούς σου στόχους.

Ζυγός

Η σύνοδος του Ηλιου με τον Ερμή πραγματοποιείται στον 12ο οίκο σου και σε καλεί να απομακρυνθείς για λίγο από τον θόρυβο της καθημερινότητας. Αναμνήσεις ή ζητήματα που κρατούσες μέσα σου έρχονται στην επιφάνεια και σε βοηθούν να κατανοήσεις καλύτερα όσα αισθάνεσαι. Μπορεί να αποκαλυφθεί μια παρασκηνιακή κατάσταση ή να βρεις απαντήσεις για ένα θέμα που σε προβληματίζει. Είναι κατάλληλη στιγμή για να οργανώσεις μυστικά ένα σχέδιο, να ολοκληρώσεις εκκρεμότητες και να προετοιμάσεις τα επόμενα βήματά σου.

Σκορπιός

Οι φίλοι/ες, οι κοινωνικές επαφές και τα μελλοντικά σου σχέδια ενεργοποιούνται από τη σύνοδο του Ηλιου με τον Ερμή στον 11ο οίκο σου. Μια συζήτηση με ανθρώπους που μοιράζονται τις ίδιες επιδιώξεις μπορεί να σου δώσει χρήσιμες ιδέες και να ανοίξει νέες προοπτικές. Είναι πιθανό να έρθεις πιο κοντά με μια ομάδα, να διευρύνεις τον κύκλο σου ή να αναλάβεις ενεργό ρόλο σε μια συλλογική προσπάθεια. Παράλληλα, μπορείς να οργανώσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια ένα προσωπικό όραμα.

Τοξότης

Η σύνοδος του Ηλιου με τον Ερμή στον 10ο οίκο σου στρέφει το ενδιαφέρον στην καριέρα, στις φιλοδοξίες και στη δημόσια εικόνα σου. Μια επαγγελματική συζήτηση, συνάντηση ή πρόταση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τα επόμενα βήματά σου. Εχεις την ευκαιρία να παρουσιάσεις τις ιδέες σου, να αναδείξεις τις γνώσεις σου και να κερδίσεις την προσοχή ανθρώπων που μπορούν να επηρεάσουν θετικά την πορεία σου. Παράλληλα, μπορεί να χρειαστεί να πάρεις μια σοβαρή απόφαση ή να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες.

Αιγόκερως

Η σύνοδος του Ηλιου με τον Ερμή στον 9ο οίκο σου διευρύνει τη σκέψη σου και σε παρακινεί να σχεδιάσεις τα επόμενα βήματά σου με μεγαλύτερη ακρίβεια. Θέματα σπουδών, ταξιδιών, νομικών υποθέσεων ή επαφών με το εξωτερικό μπορεί να απαιτήσουν αποφάσεις και πρακτικές λύσεις. Μια σημαντική πληροφορία σε βοηθά να δεις μια κατάσταση από διαφορετική οπτική και να αναθεωρήσεις παλιές πεποιθήσεις. Ευνοούνται η συγγραφή, η διδασκαλία και η μετάδοση των γνώσεών σου. Συνδύασε τη λογική με την εμπειρία.

Υδροχόος

Οικονομικές και συναισθηματικές υποθέσεις αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Ηλιος συναντά τον Ερμή στον 8ο οίκο σου. Μπορείς να συζητήσεις για δάνεια, φορολογικές υποχρεώσεις ή μια οικονομική συμφωνία που χρειάζεται προσεκτικό χειρισμό. Η ημέρα σε βοηθά να εντοπίσεις λεπτομέρειες που σου είχαν διαφύγει και να οργανώσεις καλύτερα τις εκκρεμότητές σου. Παράλληλα, μια βαθιά συζήτηση με τον/ην σύντροφό σου ή ένα κοντινό σου πρόσωπο μπορεί να αποκαλύψει σκέψεις και συναισθήματα που παρέμεναν κρυμμένα.

Ιχθύες

Η σύνοδος του Ηλιου με τον Ερμή στον 7ο οίκο σου, φέρνει σημαντικές συζητήσεις και αποφάσεις στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Εχεις την ευκαιρία να ξεκαθαρίσεις παρεξηγήσεις, να εκφράσεις τις ανάγκες σου και να ακούσεις προσεκτικά όσα έχουν να σου πουν. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, μπορεί να συζητήσετε για το κοινό σας μέλλον ή να οργανώσετε ένα σχέδιο που σας αφορά. Αν είσαι ελεύθερος/η, μια νέα γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από το επαγγελματικό ή καθημερινό σου περιβάλλον.