ΥΠΑΑΤ: Εντατικοί οι ελέγχοι σε όλα τα στάδια διακίνησης των προϊόντων για την προστασία των καταναλωτών και της αγοράς

Με εντατικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια διακίνησης των προϊόντων συνεχίζεται η προσπάθεια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Στο επίκεντρο βρίσκονται η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων και η συμμόρφωση των επιχειρήσεων, με τους ελέγχους να καλύπτουν όλη την αλυσίδα, από τη διακίνηση έως και την τελική διάθεση των προϊόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, μέσα στο 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 4.663 έκτακτοι έλεγχοι σε σημεία λιανικής και χονδρικής πώλησης, στο οδικό δίκτυο, σε σημεία εξόδου από τη χώρα, σε συσκευαστήρια και σε άλλα σημεία διακίνησης.

Κατά τους ελέγχους καταγράφηκαν 869 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης (ποσοστό 18,63%), που αφορούσαν κυρίως ζητήματα σήμανσης, προβλεπόμενων εγγράφων, ιχνηλασιμότητας και λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπει η νομοθεσία.

Το μεγαλύτερο μέρος της ελεγκτικής δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε στη λιανική πώληση, όπου έγιναν 3.388 έλεγχοι και στη χονδρική, με 502 ελέγχους. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 545 έλεγχοι σε σημεία εξόδου από τη χώρα, 113 σε συσκευαστήρια και 62 στο οδικό δίκτυο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον έλεγχο των νωπών οπωροκηπευτικών. Στα κυριότερα προϊόντα πραγματοποιήθηκαν 3.942 έλεγχοι, μεταξύ άλλων σε πατάτες, τομάτες, μήλα, πορτοκάλια, κρεμμύδια, φράουλες, καρπούζια, λεμόνια, ροδάκινα, νεκταρίνια και κεράσια.

96,9% των δειγμάτων εντός των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων

Παράλληλα με τους ελέγχους στην αγορά, συνεχίζεται σε συστηματική βάση το πρόγραμμα ελέγχου για την παρουσία υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναλύθηκαν συνολικά 1.320 δείγματα. Από αυτά, 850 αφορούσαν εγχώρια προϊόντα και 470 εισαγόμενα, ενώ 202 δείγματα ελήφθησαν στο πλαίσιο ελέγχων στους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου.

Από το σύνολο των 1.320 δειγμάτων, 41 παρουσίασαν υπερβάσεις των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων (MRLs). Αυτό σημαίνει ότι 1.279 δείγματα, ποσοστό 96,9%, ήταν εντός των ανώτατων νόμιμων ορίων.

Σε 18 δείγματα που παρουσίασαν μη συμμόρφωση διαπιστώθηκε, μετά την προβλεπόμενη αξιολόγηση, πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιούνται στα επίσημα εργαστήρια ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δηλώνει: «Δεν μας ενδιαφέρει απλώς ο αριθμός των ελέγχων, αλλά το αποτέλεσμα που παράγουν. Οι 4.663 έκτακτοι έλεγχοι στην αγορά και οι 1.320 εργαστηριακές αναλύσεις μάς δίνουν συγκεκριμένη εικόνα για το πού υπάρχουν αποκλίσεις και πού απαιτείται παρέμβαση. Κάθε εύρημα πρέπει να αξιολογείται, να τεκμηριώνεται και να ακολουθείται από τις προβλεπόμενες ενέργειες. Αυτό είναι το ζητούμενο: ένας ελεγκτικός μηχανισμός που λειτουργεί στην πράξη, εντοπίζει τα προβλήματα έγκαιρα και δίνει στον πολίτη μεγαλύτερη βεβαιότητα για τα προϊόντα που φτάνουν στην αγορά. Οι έλεγχοι έχουν αξία, όταν οδηγούν σε αποτέλεσμα».