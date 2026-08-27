Ερχονται τα rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου (Βίντεο)

Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τα κρούσματα να αυξάνονται και την Αττική να παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο.

Μέσα στην τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 75 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των περιστατικών από την αρχή της περιόδου 2026 έως και τις 26 Αυγούστου σε 232.

Από αυτά, τα 165 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση, ενώ 67 ασθενείς εμφάνισαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν συμπτώματα από το ΚΝΣ.

Την ίδια περίοδο έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, όλοι οι ασθενείς που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών.

Rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Την ώρα που τα περιστατικά αυξάνονται, ερευνητική ομάδα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ εργάζεται για την ανάπτυξη ενός νέου rapid test, το οποίο θα μπορούσε να επιταχύνει σημαντικά τη διάγνωση.

Στόχος είναι το τεστ να μπορεί να ανιχνεύει τον ιό του Δυτικού Νείλου με μία μόνο σταγόνα αίματος και να δίνει αποτέλεσμα μέσα σε λιγότερο από μία ώρα.

Στο ερευνητικό πρόγραμμα συμμετέχουν ομάδες από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Εσθονία, την Ολλανδία και τη Βραζιλία. Από την ελληνική πλευρά συμμετέχει η ερευνητική ομάδα της καθηγήτριας Βιολογίας, Γενετικής και Νανοϊατρικής του ΕΚΠΑ, Μαρίας Γαζούλη.

«Στοχεύουμε να έχουμε ένα τεστ που με μία σταγόνα αίματος σε λιγότερο από μία ώρα να μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα», ανέφερε η καθηγήτρια μιλώντας στο MEGA.

Η ανάπτυξη του νέου διαγνωστικού εργαλείου βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ερευνητική ομάδα να εκτιμά ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

«Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματά μας θα είναι σε ορίζοντα 2ετίας», σημείωσε η Μαρία Γαζούλη.

Η αύξηση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου κατά τη φετινή περίοδο έχει θέσει τις υγειονομικές Αρχές σε αυξημένη επιφυλακή, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου καταγράφεται υψηλή κυκλοφορία του ιού.