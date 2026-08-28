Καιρός: Μειώνεται η ζέστη, αυξάνεται το μελτέμι (Βίντεο)

Στο «κόκκινο» βρίσκεται ο χάρτης επικινδυνότητας της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι επόμενες ημέρες χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, σήμερα οι συνθήκες γίνονται ακόμη πιο δύσκολες σε σχέση με χθες, καθώς οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ, κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κάρπαθο, όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Η πιο δύσκολη ημέρα αναμένεται να είναι η αυριανή, καθώς υπάρχει πιθανότητα οι άνεμοι να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, με τις ριπές να αγγίζουν τοπικά τα 120 χιλιόμετρα την ώρα.

Το θετικό είναι ότι παρά την ενίσχυση των ανέμων, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Από την Κυριακή οι άνεμοι αναμένεται σταδιακά να εξασθενήσουν, ενώ ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 35 – 36 βαθμούς, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά.