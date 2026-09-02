Νέες αυξήσεις στο ψωμί: Τι λένε οι αρτοποιοί για το ενεργειακό «σοκ»

Νέο κύμα ανατιμήσεων καταγράφεται στην τιμή του ψωμιού στην Αττική μετά την επιστροφή από τις θερινές διακοπές, με τη Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητα των παραδοσιακών φούρνων.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι αυξήσεις αυτές δεν αποτελούν επιλογή των επαγγελματιών, αλλά μονόδρομο μπροστά στην αδυναμία απορρόφησης της εκτίναξης του ενεργειακού, φορολογικού και λειτουργικού κόστους.

Οι επιχειρήσεις της βιοτεχνικής αρτοποιίας λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον, καθώς οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διατηρούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Η Συντεχνία ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι τα κρατικά ταμεία ενισχύονται από την αύξηση των αναλογικών φόρων, όπως ο ΦΠΑ, ενώ την ίδια στιγμή τα λαϊκά νοικοκυριά και οι αυτοαπασχολούμενοι βιοτέχνες οδηγούνται στην απόγνωση. Οι αρτοποιοί καταγγέλλουν την έλλειψη διαλόγου με την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης, όπως η επιβολή πλαφόν στην ενέργεια, η κατάργηση του ΕΦΚ και η ουσιαστική μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Ο κίνδυνος για τον «φούρνο της γειτονιάς» και τη βιομηχανία

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και στη βιομηχανία άρτου, στα τυποποιημένα προϊόντα και στο ψωμί που διατίθεται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τους φόβους για την παράδοση της αγοράς στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Εάν οι παραδοσιακοί φούρνοι της γειτονιάς υποχωρήσουν κάτω από το βάρος των οικονομικών πιέσεων, προειδοποιεί η Συντεχνία, δεν θα χαθούν απλώς χιλιάδες θέσεις εργασίας, αλλά ένας αναντικατάστατος κοινωνικός και οικονομικός κρίκος της τοπικής κοινότητας.

Κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ

Απέναντι σε αυτό το αδιέξοδο, η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών δηλώνει αποφασισμένη να διεκδικήσει δυναμικά λύσεις για την επιβίωση του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, θα συμμετάσχει ενεργά στις κινητοποιήσεις που διοργανώνονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, απαιτώντας δίκαιες ρυθμίσεις χρεών, αφορολόγητο όριο και προστασία του λαϊκού εισοδήματος.

Όπως αναφέρει η συντεχνία διεκδικεί:

* Μείωση της τιμής της ενέργειας και ουσιαστικά μέτρα προστασίας των μικρών βιοτεχνικών αρτοποιείων. Πλαφόν στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος ξεκινώντας από τις τιμές χονδρικής και τα διυλιστήρια.

* Κατάργηση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στην ενέργεια.

* Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας που εκτινάσσουν το φυσικό αέριο.

* Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.

* Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

* Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος.

* Απαγόρευση πλειστηριασμών 1ης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης. Ειδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών τους εξόδων.

* Ρυθμίσεις με δόσεις στο 10% του εισοδήματος για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ (προσωπικής ασφάλισης). Διαγραφή τόκων, προστίμων και των χρεών της περιόδου της πανδημίας.

* Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

* Ουσιαστική χρηματοδοτική στήριξη των μικρών αρτοποιητικών επιχειρήσεων, χωρίς αποκλεισμούς και τραπεζικά εμπόδια.

* Προστασία του λαϊκού εισοδήματος, ώστε κάθε οικογένεια να μπορεί να καλύπτει τις βασικές διατροφικές της ανάγκες.

* Επίδομα μητρότητας για όλες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

* Επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης.

* Άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Πηγή: www.imerisia.gr