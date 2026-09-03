Τι λένε τα ζώδια σήμερα (3/9)

Κριός

Η Σελήνη ολοκληρώνει την πορεία της στον 2ο σου, στρέφοντας αρχικά την προσοχή σου στα οικονομικά και στην ανάγκη να αισθανθείς μεγαλύτερη ασφάλεια. Στη συνέχεια περνά στον 3ο σου και αυξάνει τις συζητήσεις, τις επαφές και τις μετακινήσεις σου. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα από τον 11ο σου μπορεί να φέρει μια σημαντική πληροφορία ή μια ουσιαστική συζήτηση με κάποιο φίλο ή συνεργάτη, που θα σε βοηθήσει να προωθήσεις έναν στόχο σου. Το εξάγωνό της με τον Ποσειδώνα από τον 1ο σου, ενισχύει τη διαίσθηση, τη φαντασία και την ευαισθησία και μπορείς να εκφράσεις όσα αισθάνεσαι.

Ταύρος

Η Σελήνη κινείται αρχικά στον 12ο σου και δημιουργεί την ανάγκη να απομακρυνθείς από την ένταση, να ξεκουραστείς και να κλείσεις εκκρεμότητες. Αργότερα περνά στον 1ο σου και σε γεμίζει ενέργεια και διάθεση να αναλάβεις πρωτοβουλίες. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα από τον 9ο σου μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι μια κατάσταση και να σε οδηγήσει σε μια δυναμική απόφαση. Ευνοούνται σχέδια που αφορούν σπουδές, ταξίδια, νομικές υποθέσεις ή το εξωτερικό. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα από τον 11ο σου, ενισχύει την έμπνευση και σε φέρνει πιο κοντά με φίλους/ες.

Δίδυμοι

Η Σελήνη σήμερα περνά στο ζώδιό σου και από το μεσημέρι και μετά γίνεσαι ο πρωταγωνιστής της ημέρας, καθώς σου ανανεώνει τη διάθεση, την ενέργεια και την εξωστρέφειά σου. Η βραδινή σύνοδος με τον Ουρανό φέρνει ευχάριστες εκπλήξεις, ξαφνικές συναντήσεις, νέες γνωριμίες ή αποφάσεις που ανοίγουν έναν καινούργιο δρόμο μπροστά σου. Μέχρι το μεσημέρι, όμως, προτίμησε να κινηθείς διακριτικά και να μην πιέσεις εξελίξεις που ακόμα δεν έχουν ωριμάσει. Μια ξαφνική επαγγελματική πρόταση ή μια νέα ιδέα μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά σου προς το καλύτερο. Εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες που εμφανίζονται.

Καρκίνος

Η Σελήνη ολοκληρώνει την πορεία της στον 11ο σου, δίνοντάς σου την ευκαιρία να συναντήσεις φίλους ή να προωθήσεις ένα σχέδιο μέσα από μια ομαδική προσπάθεια. Περνώντας στον 12ο σου, σε ωθεί να απομακρυνθείς από την ένταση και να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα από τον 8ο σου φέρνει στην επιφάνεια βαθύτερα συναισθήματα και σε βοηθά να κατανοήσεις τις προθέσεις ενός προσώπου. Παράλληλα, μπορεί να βρεις λύση σε μια οικονομική υπόθεση. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα από τον 10ο σου ενισχύει την διαίσθησή σου στα επαγγελματικά.

Λέων

Η Σελήνη κινείται αρχικά στον 10ο σου και στρέφει την προσοχή σου στις επαγγελματικές υποχρεώσεις, στις φιλοδοξίες και στη δημόσια εικόνα σου. Αργότερα περνά στους Διδύμους στον 11ο σου, ενισχύοντας την κοινωνικότητα και την ανάγκη σου να έρθεις κοντά με φίλους/ες και συνεργάτες. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα από τον 7ο σου μπορεί να φέρει μια καθοριστική συζήτηση ή μια έντονη συνάντηση που αλλάζει τη δυναμική μιας σχέσης. Μια συνεργασία μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη προοπτική. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα από τον 9ο σου σε γεμίζει έμπνευση και αισιοδοξία.

Παρθένος

Η Σελήνη ολοκληρώνει την πορεία της στον 9ο σου, διατηρώντας έντονη την επιθυμία σου να ξεφύγεις από τη ρουτίνα και να αναζητήσεις νέες εμπειρίες. Στη συνέχεια περνά στον 10ο σου και φέρνει στο προσκήνιο την καριέρα, τις ευθύνες και την ανάγκη να αποδείξεις τις ικανότητές σου. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα από τον 6ο σου σε βοηθά να οργανώσεις αποτελεσματικά την εργασία σου. Μπορεί ακόμη, να προκύψει μια επαγγελματική αλλαγή που σου δίνει περισσότερο έλεγχο. Ωστόσο, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα από τον 8ο σου σε βοηθά σε οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα.

Ζυγός

Η Σελήνη κινείται αρχικά στον 8ο σου και φέρνει στο προσκήνιο οικονομικές υποχρεώσεις, κοινά χρήματα και βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες. Αργότερα περνά στον 9ο σου και σου δημιουργεί την επιθυμία να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, να ταξιδέψεις ή να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα από τον 5ο σου ενισχύει την δημιουργικότητα. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα από τον 7ο σου ευνοεί την επικοινωνία και την ουσιαστική προσέγγιση με τον σύντροφό σου. Πρόσεξε μην εξιδανικεύσεις ένα πρόσωπο ή μια υπόσχεση χωρίς να εξετάσεις τα πραγματικά δεδομένα.

Σκορπιός

Η Σελήνη ολοκληρώνει την πορεία της στον 7ο σου και κρατά το ενδιαφέρον σου στραμμένο στις σχέσεις, στις συνεργασίες και στις απαιτήσεις των άλλων. Περνώντας στον 8ο σου, σε ωθεί να αναζητήσεις μεγαλύτερη συναισθηματική σύνδεση και να ασχοληθείς με κοινές οικονομικές υποχρεώσεις. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα από τον 4ο σου μπορεί να φέρει ένα ξεκαθάρισμα μέσα στην οικογένεια ή μια σημαντική απόφαση που σχετίζεται με τους γονείς σου. Ενα θέμα από το παρελθόν μπορεί να αντιμετωπιστεί οριστικά. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα από τον 6ο σου ενισχύει τη διαίσθησή σου.

Τοξότης

Η Σελήνη κινείται αρχικά στον 6ο σου και αυξάνει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, τις πρακτικές εκκρεμότητες και την ανάγκη να οργανώσεις την καθημερινότητά σου. Στη συνέχεια περνά στους Διδύμους στον 7ο σου και στρέφει την προσοχή σου σε μια σχέση ή συνεργασία. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα από τον 3ο σου σε βοηθά να κάνεις μια ουσιαστική συζήτηση. Μπορείς να αποκαλύψεις τις πραγματικές σου προθέσεις, να λύσεις μια παρεξήγηση ή να διαπραγματευτείς τους όρους μιας συμφωνίας. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα από τον 5ο σου, ενισχύει την δημιουργικότητα.

Αιγόκερως

Η Σελήνη ολοκληρώνει την πορεία της στον 5ο σου, ενισχύοντας την αισθηματική σου διάθεση, τη δημιουργικότητα και την ανάγκη να απολαύσεις περισσότερο τον ελεύθερο χρόνο σου. Αργότερα περνά στους Διδύμους στον 6ο σου και σε καλεί να επιστρέψεις στις καθημερινές υποχρεώσεις σου. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα από τον 2ο σου μπορεί να σε βοηθήσει να αξιοποιήσεις καλύτερα τις ικανότητές σου. Μια επαγγελματική απόφαση ή μια κίνηση δημιουργεί προοπτικές μεγαλύτερης σταθερότητας. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα από τον 4ο σου ευνοεί την ήρεμη ατμόσφαιρα στο σπίτι.

Υδροχόος

Η Σελήνη κινείται αρχικά στον 4ο σου και σε ωθεί να ασχοληθείς με το σπίτι και την οικογένεια. Στη συνέχεια περνά στον 5ο σου, ενισχύοντας τη διάθεση για δημιουργία και διασκέδαση. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα από τον 1ο σου δυναμώνει τον μαγνητισμό και την αυτοπεποίθησή σου να εκφράσεις πιο αποφασιστικά τις επιθυμίες σου. Μια γνωριμία μπορεί να προκαλέσει έντονα συναισθήματα, ενώ ένα νέο σχέδιο που έχεις κατά νου αποκτά νέα δυναμική. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα από τον 3ο σου χαρίζει έμπνευση και ευαισθησία στον λόγο σου. Ωστόσο, η μέρα ευνοεί νέες συνεργασίες.

Ιχθύες

Η Σελήνη στον 3ο σου διατηρεί έντονους τους ρυθμούς στις συζητήσεις, στις μετακινήσεις και στις καθημερινές επαφές σου. Περνώντας στον 4ο σου και στους Διδύμους, στρέφει την προσοχή σου στην οικογένεια και στις βαθύτερες ανάγκες σου. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα από τον 12ο σου σε βοηθά να κατανοήσεις ένα κρυφό ζήτημα ή να απελευθερωθείς από έναν φόβο που επηρέαζε τις αποφάσεις σου. Μια αποκάλυψη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζεις μια οικογενειακή κατάσταση. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα από τον 2ο σου ενισχύει τη διαίσθησή σου σε οικονομικά θέματα.