Χωρίς σαφές αποτέλεσμα η νεκροψία-νεκροτομή στο πτώμα του Γ. Μαζωνάκη (Βίντεο)

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η νεκροψία-νεκροτομή στο πτώμα του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία των ιατροδικαστών Ν. Καλόγρηα και Κ. Κούβαρη, καθώς και του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, Κ. Μπουζιάνη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δεν φαίνεται να καταλήγει σε σαφές συμπέρασμα για τα αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πλέον, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που όπως εκτιμάται θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

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Κακουργηματική δίωξη στους γιατρούς για έκθεση που προκάλεσε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Παράλληλα, κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από τον εισαγγελέα στους γιατρούς για έκθεση που προκάλεσε τον θάνατό του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για αδίκημα, το οποίο προβλέπει ποινή κάθειρξης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη.

Οι δύο ιατροί παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπερασπιστική γραμμή τους από κοινού με τους συνηγόρους τους.

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