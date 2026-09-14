Ναυάγιο στη Γαύδο: Ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι μετανάστες (βίντεο)

Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, μετά την ανατροπή προσφυγικής λέμβου.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων, στη λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί 51 άνθρωποι, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ ένας πρόσφυγας εντοπίστηκε νεκρός.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό των περίπου 25 αγνοουμένων.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού.

Στην περιοχή προσέγγισαν, σύμφωνα με το Λιμενικό, αρχικά τέσσερα παραπλέοντα πλοία, δύο σκάφη και ένα εναέριο μέσο της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης ναυαγοσωστικό του Λιμενικού, ακόμη ένα πλοίο της Frontex, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και μη επανδρωμένο μέσο της Frontex.

Παράλληλα, στην περιοχή επιχειρεί και ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος, στο πλαίσιο της προσπάθειας εντοπισμού των αγνοουμένων.

Οι 51 διασωθέντες έχουν ήδη περισυλλεγεί και βρίσκονται με ασφάλεια στα πλοία που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, πρόκειται να μεταφερθούν στην Κρήτη, με προορισμό την Παλαιόχωρα και την Αγία Γαλήνη.

Στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες φτάνουν τα 5 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των σωστικών συνεργείων και την έρευνα.

Πηγή: thepressproject.gr