Θάνατος Μαζωνάκη: «Βροχή» οι καταγγελίες για το ιατρείο του Κολωνακίου (βίντεο)

Σοβαρότερες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση γύρω από τη δράση του ιδιωτικού ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, καθώς συνεχώς έρχονται στο φως νέες καταγγελίες για ασθενείς που δαπανούσαν χιλιάδες ευρώ για συνεδρίες πλασμαφαίρεσης με σκοπό την αναζωογόνηση.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, αρκετοί ήταν οι ασθενείς που ταξίδευαν ακόμη και από την Κύπρο προκειμένου να υποβληθούν στη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία περιλάμβανε πολλές συνεδρίες και υψηλό κόστος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο ΕΡΤnews ο Χρήστος Ιατρού, νεφρολόγος και διευθυντής του Νεφρολογικού Κέντρου και Μονάδας Τεχνητού Νεφρού σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Το συγκεκριμένο κέντρο έγινε ευρύτερα γνωστό μέσω περιστατικού ασθενούς από την Κύπρο που νοσηλεύτηκε πριν από έναν χρόνο σε παθολογική κλινική έχοντας κάνει πλασμαφαίρεση για δήθεν αφαίρεση πλαστικοποιητών.

Την έκπληξή της για τον μεγάλο αριθμό ασθενών από την Κύπρο που προσέρχονταν στο εν λόγω ιατρείο εξέφρασε και η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, επισημαίνοντας ότι ο σύλλογος δεν γνώριζε την έκταση του φαινομένου.

«Ξεγλίστρουσαν» από τους ελέγχους

Επί σχεδόν ενάμιση χρόνο, το ιατρείο είχε βρεθεί στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών, καθώς είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά τέσσερις έλεγχοι, ένας το 2024 και τρεις το 2025, εκ των οποίων ο ένας απέβη άκαρπος επειδή οι υπεύθυνοι δεν βρίσκονταν στον χώρο. Όπως εξηγεί η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος και νομική σύμβουλος του ΙΣΑ, στα τέλη Ιουλίου του 2026 κατατέθηκε προφορική καταγγελία για την πλασμαφαίρεση, ενώ παράλληλα είχαν προσκομιστεί τιμολόγια που παραπλανητικά φαινόταν να ανήκουν σε παράρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας.

Ωστόσο, όταν τα μέλη της επιτροπής μετέβησαν για να ελέγξουν τα δηλωμένα μηχανήματα εναλλακτικής ιατρικής, διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν υπήρχε. Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Φώτης Πατσουράκος, παραδέχτηκε ότι οι αρχές εξαπατήθηκαν, αναρωτώμενος τι άλλο θα μπορούσαν να πράξουν δεδομένου του ιστορικού των ελέγχων.

Στον απόηχο των αποκαλύψεων αυτών, η πολιτεία προαναγγέλλει άμεσες παρεμβάσεις για τη θωράκιση του υγειονομικού πλαισίου και την εξάλειψη των «γκρίζων ζωνών». Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι παρότι υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο, αυτό είναι διάσπαρτο, γι’ αυτό και θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο σώμα προκειμένου να καταστεί απολύτως σαφές τι επιτρέπεται και τι όχι.

Στην ανάγκη ανασύνταξης των υπηρεσιών, αυστηρού ελέγχου και διαδικασίας αδειοδότησης αναφέρθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στις επόμενες ημέρες το Υπουργείο Υγείας πρόκειται να θέσει σε λειτουργία νέα ψηφιακή εφαρμογή, μέσω της οποίας οι ασθενείς θα έχουν τη δυνατότητα να σκανάρουν το QR code έξω από κάθε ιατρείο, διαπιστώνοντας άμεσα για ποιες ακριβώς υπηρεσίες είναι επίσημα αδειοδοτημένο.