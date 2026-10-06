Σωματείο Εργαζομένων Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας: Στήριξη των εργαζομένων και διασφάλιση του μέλλοντος

Τη στήριξή του στους μουσικούς και τους εκπαιδευτές της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας εκφράζει με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων, αναδεικνύοντας σειρά ζητημάτων που, όπως επισημαίνει, παραμένουν εκκρεμή επί σειρά ετών και αφορούν τόσο την εύρυθμη λειτουργία της Φιλαρμονικής όσο και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ζητήματα αυτά είχαν οδηγήσει την πλειοψηφία των μουσικών σε απεργιακή κινητοποίηση κατά τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου το περασμένο έτος.

Το Σωματείο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην έλλειψη μουσικών εμφανίσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, στη μείωση του ωρομισθίου σε όλους τους μουσικούς χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς διόρθωση των μισθοδοτικών κλιμακίων, καθώς και στην προτροπή για αναστολή των μαθημάτων. Όπως υποστηρίζει, τα παραπάνω δημιουργούν την εικόνα μιας τάσης υποβάθμισης της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ιστορικό και κοινωνικό ρόλο της Δημοτικής Φιλαρμονικής για την πόλη της Καλαμάτας. Όπως τονίζεται, βασική αποστολή της είναι και η παροχή δωρεάν μουσικής παιδείας στα παιδιά της πόλης, με τις εγγραφές να ξεπερνούν τις 300 την περασμένη χρονιά.

Με στόχο τη διατήρηση και την ενίσχυση αυτού του έργου, το Σωματείο Εργαζομένων ζητά από τη Δημοτική Αρχή την πλήρη εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και την αποκατάσταση των μισθολογικών ρυθμίσεων.

Παράλληλα, ζητά τη διασφάλιση και την ενίσχυση του θεσμού των δωρεάν μαθημάτων μουσικής, καθώς και την οριστική πλήρωση της θέσης του Αρχιμουσικού.

Στα αιτήματα περιλαμβάνεται ακόμη η στελέχωση του μουσικού συνόλου με την προκήρυξη των προβλεπόμενων θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές ανάγκες.

Το Σωματείο ζητά επίσης ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των εκπροσώπων των εργαζομένων πριν από κάθε σχετική απόφαση που αφορά τη λειτουργία και το μέλλον της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Οι εργαζόμενοι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, επιθυμούν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με συνέπεια και αξιοπρέπεια, κάτι που, όπως σημειώνεται, απέδειξαν και πρόσφατα με τη συμμετοχή τους σε πολυάριθμες εκδηλώσεις εντός και εκτός του Δήμου.

Κλείνοντας, το Σωματείο Εργαζομένων Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας εκφράζει την προσδοκία για μια εποικοδομητική συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, με στόχο την οριστική επίλυση των αιτημάτων των εργαζομένων και την περαιτέρω ανάπτυξη της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας.