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Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026 20:49

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ξεκίνησε απεργία πείνας ο 58χρονος γιατρός (Βίντεο)

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Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ξεκίνησε απεργία πείνας ο 58χρονος γιατρός (Βίντεο)

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Σε απεργία πείνας προχώρησε ο 58χρονος γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την απόφαση προφυλάκισής του, αφού ολοκληρώθηκαν οι μαραθώνιες απολογίες του ίδιου και την συζύγου του για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους, ο γιατρός παραμένει στη ΓΑΔΑ, ενώ η σύζυγός του κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. 

Δείτε το βίντεο του Mega:

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