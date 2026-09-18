Θάνατος Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά των δύο κατηγορουμένων (Βίντεο)

Την πρώτη τους νύχτα στη φυλακή πέρασε το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την απόφαση για την προφυλάκιση τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν πλέον τα οικονομικά του ζευγαριού, καθώς χθες ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, ο αντιεισαγγελέας κύριος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να ξεκινήσει ευρεία έρευνα από ειδικό κλιμάκιο, το οποίο θα εξετάσει κάθε περιουσιακό στοιχείο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Την ίδια ώρα, φυσικά, συνεχίζεται η έρευνα για όσα δραματικά εκτυλίχθηκαν τα κρίσιμα λεπτά το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στην κλινική της οδού Καρνεάδου.

Στον ανακριτή ο «υπνοθεραπευτής»

Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται στον ανακριτή ο περιβόητος υπνοθεραπευτής, παραλήπτης της δεύτερης φωτογραφίας που τράβηξε η γιατρός ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης.

Ο εν λόγω θα κληθεί να απαντήσει για ποιο λόγο τραβήχτηκε η επίμαχη φωτογραφία και φυσικά για ποιο λόγο την παρέλαβε αυτός στο κινητό του.

Έγγραφο από διασώστες του ΕΚΑΒ

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους έγγραφο το οποίο έχουν συντάξει οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στην οδό Καρνεάδου και στο οποίο φέρεται να αποκαλύπτεται ότι οι δύο γιατροί τα κρίσιμα λεπτά, την ώρα δηλαδή που έπρεπε να γίνει άμεσα η διακομιδή του ασθενούς, επέλεξαν να αποκρύψουν πληροφορίες και λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη από τους διασώστες, αποκρύπτοντας μάλιστα φτάνοντας στο σημείο να αποκρύψουν ακόμη και την ταυτότητά του, παρόλο που είχε δηλωθεί.

Παρουσιάζεται ως πολύ σοβαρό έγγραφο, που καταρρίπτει ακόμη και τον τελευταίο ισχυρισμό των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έριξαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ για όσα τραγικά συνέβησαν.