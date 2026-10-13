Αξίζει στήριξη ο Πανθουριακός

Προχθές στο γήπεδο του Μεσσηνιακού βρέθηκαν το πολύ 150 άτομα, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν εκδρομείς από το Ξυλόκαστρο. Είναι κρίμα πραγματικά μια μεσσηνιακή ομάδα να έχει τόσο μικρή στήριξη από τους φίλους της, αλλά και από ουδέτερους Καλαματιανούς.

Ο Πανθουριακός αγωνίζεται για δεύτερη σερί χρονιά στο πρωτάθλημα της Γ’ εθνικής, στο ρόστερ του έχει πολλά παιδιά από τη Μεσσηνία, έχει Μεσσήνιους στο τεχνικό τιμ και παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Σε μία ημέρα που δεν έπαιζε η “Μαύρη Θύελλα” θα έπρεπε να έχει σαφώς περισσότερο κόσμο το γήπεδο.

Κ.Ηλ.