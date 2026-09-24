Προσωρινός ανάδοχος για το γήπεδο Πεταλιδίου

Στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου προχωρά το έργο αναβάθμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου Πεταλιδίου, προϋπολογισμού 190.000 ευρώ, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου του διαγωνισμού.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου ενέκρινε ομόφωνα, στη συνεδρίασή της την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, το πρώτο πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο «Περίφραξη – εξοπλισμός, αντικατάσταση φωτισμού και βελτίωση αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Πεταλιδίου».

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν πέντε οικονομικοί φορείς και προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η κοινοπραξία Παναγιώτης Φιλανδριανός – Σταύρος Θεοδωρόπουλος, η οποία προσέφερε έκπτωση 10,45%.

Το έργο υλοποιείται μέσω προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεσσήνης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Η προγραμματική σύμβαση είχε υπογραφεί τον περασμένο Απρίλιο, ενώ τον Ιούλιο η Περιφερειακή Επιτροπή είχε εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2025.

Οι εργασίες προβλέπουν την τοποθέτηση νέας περίφραξης ύψους 4 μέτρων, την προμήθεια και τοποθέτηση πάγκου αθλητών 10 θέσεων και πάγκου διαιτητών 5 θέσεων, καθώς και νέων εστιών ποδοσφαίρου.

Σημαντικό τμήμα της παρέμβασης αφορά τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου, καθώς προβλέπεται αντικατάσταση του δικτύου φωτισμού, των πυλώνων και των προβολέων. Παρεμβάσεις θα γίνουν και στα αποδυτήρια, με χρωματισμούς και αντικατάσταση ειδών υγιεινής.

Μετά την ομόφωνη έγκριση του πρώτου πρακτικού και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, ο διαγωνισμός περνά στα επόμενα προβλεπόμενα στάδια πριν από την οριστική κατακύρωση και την υπογραφή της σύμβασης.