Νέα δημοπράτηση για τη Μικρή Μαντίνεια: Μετά την αποτυχία του πρώτου διαγωνισμού για αντιδιαβρωτική προστασία

Σε νέα δημοπράτηση οδηγείται το έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας της Μικρής Μαντίνειας, προϋπολογισμού 6,165 εκατ. ευρώ, μετά την αποτυχία του πρώτου διαγωνισμού.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου αποφάσισε στη χθεσινή συνεδρίασή της τη ματαίωση της προηγούμενης διαδικασίας, προκειμένου να ακολουθήσει νέος διαγωνισμός με διορθωμένα και περισσότερο διευκρινισμένα τεύχη δημοπράτησης.

Ο πρώτος διαγωνισμός ουσιαστικά απέβη άγονος. Κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, η οποία απορρίφθηκε επειδή δεν συνοδευόταν από την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Στη συζήτηση της Περιφερειακής Επιτροπής έγινε, ωστόσο, σαφές ότι πριν από την επαναδημοπράτηση κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν παρεμβάσεις στα τεύχη του διαγωνισμού. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπηρεσία, μετά την άγονη διαδικασία υπήρξε επικοινωνία και με τον αρχικό μελετητή, καθώς διαπιστώθηκε ότι ορισμένα τεχνικά ζητήματα χρειάζονταν σαφέστερες διευκρινίσεις για τους υποψήφιους αναδόχους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι, όπως διευκρινίστηκε κατά τη συνεδρίαση, δεν αλλάζει ούτε η βασική μελέτη ούτε ο προϋπολογισμός του έργου. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως την αποσαφήνιση των τευχών δημοπράτησης. Τα νέα τεύχη έχουν ήδη αποσταλεί στη Διαχειριστική Αρχή.

Η τεχνική ιδιαιτερότητα του έργου αποτέλεσε αντικείμενο της συζήτησης. Πρόκειται για έργο που δημοπρατείται με τη μέθοδο «Μελέτη – Κατασκευή», γεγονός που σημαίνει ότι ο ανάδοχος θα αναλάβει και την εκπόνηση των απαραίτητων οριστικών μελετών πριν προχωρήσει στην κατασκευή των παρεμβάσεων.

Η συγκεκριμένη μέθοδος προβλέπεται και στην απόφαση ένταξης του έργου στο πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027». Η πράξη, με κωδικό ΟΠΣ 6026403, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει ως αντικείμενο την προστασία της παράκτιας ζώνης της Μικρής Μαντίνειας από τη διάβρωση που προκαλεί η έντονη κυματική δράση.

Το έργο είχε πάρει το «πράσινο φως» για δημοπράτηση από την Περιφερειακή Επιτροπή τον περασμένο Απρίλιο, με συνολικό προϋπολογισμό 6.165.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Δέκα κυματοθραύστες και τεχνητή τροφοδοσία της ακτής

Το φυσικό αντικείμενο είναι εκτεταμένο, καθώς η παρέμβαση καλύπτει περίπου ένα χιλιόμετρο της ακτογραμμής της Μικρής Μαντίνειας. Ο σχεδιασμός προβλέπει σύστημα δέκα αποσπασμένων κυματοθραυστών, παράλληλων προς την ακτή, με στόχο τη μείωση της κυματικής ενέργειας.

Παράλληλα προβλέπεται τεχνητή τροφοδοσία της ακτής με ίζημα, ώστε να αυξηθεί το πλάτος της παραλίας, καθώς και η κατασκευή δύο εγκάρσιων μόλων για τη συγκράτηση του υλικού. Περιλαμβάνονται ακόμη τοπικές εργασίες για υποσκαφές και σπηλαιώσεις, τοποθέτηση σακκολίθων και ύφαλου σκυροδέματος και απομάκρυνση ογκολίθων από κρίσιμα σημεία

Η κατασκευή έχει σχεδιαστεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη προβλέπονται εννέα κυματοθραύστες και τεχνητή τροφοδοσία της ακτής. Θα ακολουθήσει παρακολούθηση της συμπεριφοράς της παράκτιας ζώνης και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, στη δεύτερη φάση θα κατασκευαστούν ο δέκατος κυματοθραύστης και οι δύο εγκάρσιοι μόλοι.

Το έργο επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας διάβρωσης και της κυματικής δράσης και δεν αποτελεί συνολική λύση για τα προβλήματα κατολισθήσεων που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή της Μικρής Μαντίνειας.

Έτσι, πέντε μήνες μετά την πρώτη έγκριση της δημοπράτησης, η διαδικασία επιστρέφει ουσιαστικά στην αφετηρία. Η κρίσιμη πλέον ημερομηνία είναι ο Οκτώβριος, οπότε, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην Περιφερειακή Επιτροπή, αναμένεται να επιχειρηθεί η νέα δημοπράτηση του έργου.