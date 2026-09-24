Νέα έφοδος για ρούχα "μαϊμού" στο πανηγύρι της Μεσσήνης

Νέα έφοδος πραγματοποιήθηκε προχθές στο πανηγύρι της Μεσσήνης για ρούχα “μαϊμού”, ενώ κατασχέθηκαν 7.342 προϊόντα και έγιναν δύο συλλήψεις.

Να θυμίσουμε πως την Δευτέρα είχαν κατασχεθεί 12.831 προϊόντα "μαϊμού" με τις Αρχές να προχωρούν σε τέσσερις συλλήψεις, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα έφτασαν τις 125.000 ευρώ.

Το μεσημέρι της Τρίτης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, πραγματοποίησαν νέους έλεγχους σε πάγκους στο πανηγύρι της Μεσσήνης για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ Μεσσηνίας και σε συνεργασία με στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς & Προστασίας του Καταναλωτή και με υπαλλήλους της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς.

Από τους ελέγχους συνελήφθη ένας 49χρονος Σενεγαλέζος που πωλούσε 922 “μαϊμού” ρούχα και παπούτσια, τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Σε άλλο πάγκο ένας 58χρονος Ελληνας διέθετε 6.420 προϊόντα "μαϊμού", με το πρόστιμο σε αυτόν να φτάνει τις 80.000 ευρώ!

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για πλαστογραφία, απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί Σημάτων και χθες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Καλαμάτας.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.