Περιστέρι: 41χρονη δηλητηρίαζε το φαγητό του πρώην συζύγου της (βίντεο)

Μια σοβαρή υπόθεση καταγγελλόμενης απόπειρας δηλητηρίασης στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι ερευνούν οι Αρχές, με βασική κατηγορούμενη την 41χρονη εν διαστάσει σύζυγό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς εμφάνιζε επί μήνες περίεργα συμπτώματα, κυρίως μετά το φαγητό, και αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο ίδιος φέρεται να κατέγραψε την εν διαστάσει σύζυγό του να ρίχνει άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, η οποία, όπως αναφέρθηκε, ταυτοποιήθηκε ως ατροπίνη.

Η υποψία, το βίντεο από το εστιατόριο και η κάμερα στο σπίτι

Τα πρώτα συμπτώματα φέρεται να εμφανίστηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο στρατιωτικός γιατρός, που διαμένει στο Περιστέρι, παρατήρησε ότι η αδιαθεσία του εκδηλωνόταν κυρίως μετά την κατανάλωση φαγητού, γεγονός που τον οδήγησε να υποψιαστεί την 41χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, με την οποία έχουν ένα ανήλικο παιδί.

Καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να ήταν ένα περιστατικό σε εστιατόριο στα βόρεια προάστια, περίπου δύο μήνες πριν από την αποκάλυψή της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο γιατρός επέστρεψε στο κατάστημα και εξασφάλισε υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης. Στο βίντεο φέρεται να είδε τη σύζυγό του να ρίχνει κρυφά ένα ύποπτο υγρό στο ποτήρι του, την ώρα που εκείνος απουσίαζε στην τουαλέτα.

Προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε, εγκατέστησε κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του και παρακολουθούσε τις κινήσεις της γυναίκας.

Το απόγευμα της Κυριακής, η κάμερα φέρεται να κατέγραψε την 41χρονη να προσθέτει άγνωστη ουσία, η οποία αναφέρθηκε ότι ήταν ατροπίνη, σε τρόφιμα και συγκεκριμένα σε ένα βάζο με μέλι. Ο στρατιωτικός γιατρός ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Η καταδίωξη και η σύλληψη της 41χρονης

Μετά την ειδοποίηση των Αρχών, η γυναίκα φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Τελικά, συνελήφθη σε κοντινή απόσταση.

Σε βίντεο η 41χρονη εμφανίζεται να τρέχει, ενώ ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια». Στο ίδιο υλικό διακρίνονται θαμώνες καταστήματος στην περιοχή του Περιστερίου να σηκώνονται αναστατωμένοι και να παρακολουθούν το περιστατικό.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και οι γονείς της 41χρονης, οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, μέσα σε αυτοκίνητο στο οποίο οι αστυνομικοί εντόπισαν περίπου 10 λίτρα ατροπίνης και ιατρικό εξοπλισμό.

Πηγή: ertnews.gr