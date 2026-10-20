Ανοιξιάτικος ο καιρός: Πότε έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας – Πρόγνωση από τον Γ. Εμμανουήλ

Με καλό καιρό και θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, ενώ τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΕΡΤnews Γιώργο Εμμανουήλ, οι καιρικές συνθήκες θα θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά φθινόπωρο, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, τόσο στα νησιά όσο και στην ηπειρωτική χώρα.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με εξασθενημένους ανέμους και μέγιστη θερμοκρασία τους 23 βαθμούς Κελσίου. Η δροσιά θα είναι αισθητή τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ το μεσημέρι οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστες.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες αναμένεται δροσιά και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα.

Αλλάζει σταδιακά ο καιρός από αύριο

Σταδιακή μεταβολή του καιρού αναμένεται από αύριο, αρχικά από τα δυτικά, με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα βορειοδυτικά, σε περιοχές όπως η Κέρκυρα, η Ήπειρος, η Δυτική Μακεδονία και η Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Παράλληλα, οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν στα πελάγη, φτάνοντας στο Ιόνιο τα 7 μποφόρ. Η αυξημένη υγρασία και η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού.

Πού θα βρέξει την Πέμπτη

Την Πέμπτη οι βροχές αναμένεται να επεκταθούν στο Ιόνιο και σχεδόν σε ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα. Τα φαινόμενα δεν προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα έντονα, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα που θα διατηρηθούν και την Παρασκευή.

Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

Προς το Σαββατοκύριακο, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι ασθενέστερα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς, με ένταση έως 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά.

Το Σάββατο ο καιρός αναμένεται γενικά καλός, ωστόσο την Κυριακή ένα νέο σύστημα από τα δυτικά φαίνεται να φέρνει βροχές και περαιτέρω μεταβολή των καιρικών συνθηκών.

Με την πτώση της θερμοκρασίας, ο υδράργυρος αναμένεται να επιστρέψει σταδιακά σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, μετά τις πρόσκαιρα υψηλές τιμές των 25 με 26 βαθμών Κελσίου.