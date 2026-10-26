Equal Pay: Από 1η Νοεμβρίου ο μηχανισμός καταγραφής των αμοιβών

Μια εβδομάδα απομένει μέχρι τον Νοέμβριο προκειμένου όλες οι επιχειρήσεις να υποβάλουν στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα σε απολαβές και πρόσθετες παροχές, ανά κατηγορία εργαζομένων.

Στο εξής, κάθε υπάλληλος θα γνωρίζει τα ακριβή στοιχεία για τις μέσες αμοιβές ανδρών - γυναικών που ισχύουν στην επιχείρηση που δουλεύει.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργοδότες όλης της χώρας θα πρέπει να εγκαταστήσουν ειδικό μηχανισμό καταγραφής των αμοιβών, για να μετρούν αυτόματα το μισθολογικό χάσμα και όπου χρειάζεται να προχωρούν σε αυξήσεις, όπως ορίζει ο νόμος 5316/2026 για ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία.

Αν το μισθολογικό χάσμα είναι άνω του 5%, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να πάρει μέτρα ώστε να βελτιωθούν οι αμοιβές των εργαζομένων (γυναικών ή ανδρών) που είναι στα χαμηλότερα επίπεδα και ανοίγουν την ψαλίδα των αποδοχών.

Υπενθυμίζεται πως η αμοιβή περιλαμβάνει μισθό, bonus, επιδόματα, υπερωρίες, παροχές σε είδος και επαγγελματικές συντάξεις.

Ήδη για την εφαρμογή του νόμου λειτουργεί μια ειδική δωρεάν εφαρμογή, για την αξιολόγηση και σύγκριση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας στον ίδιο εργοδότη. Την εφαρμογή αυτή μπορούν να την εγκαταστήσουν όλες οι επιχειρήσεις καταχωρώντας τα απαραίτητα στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα.

Τι αλλάζει στη συνέντευξη εργασίας

Ο εργοδότης θα πρέπει να ενημερώνει για την αρχική αμοιβή ή το εύρος αμοιβής της θέσης, καθώς και για τη σχετική συλλογική σύμβαση (εφόσον εφαρμόζεται), αφήνοντας στην άκρη ορολογίες όπως «ανταγωνιστικός μισθός» ή «μισθός ανάλογος των προσόντων». Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι από 1η Νοεμβρίου κάθε αγγελία εργασίας θα έχει υποχρεωτικά έναν μισθό γραμμένο δίπλα στον τίτλο της θέσης.

Η ενημέρωση δεν είναι απαραίτητο να γίνεται μέσα στην ίδια την αγγελία. Μπορεί, για παράδειγμα, να γίνει τηλεφωνικά ή με άλλον τρόπο κατά τα πρώτα στάδια της επικοινωνίας. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως ο υποψήφιος και οπωσδήποτε πριν από τη συνέντευξη. Ερωτήσεις και πληροφορίες για το μισθολογικό ιστορικό απαγορεύονται στο εξής, για εργοδότες, recruiters, hiring managers και εξωτερικούς συνεργάτες που συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης. Ωστόσο επιτρέπεται η ερώτηση στον υποψήφιο «ποιες είναι οι μισθολογικές προσδοκίες σου;».

Πηγή: insider.gr