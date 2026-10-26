Υπόθεση Pizza Fan: Ερευνα της ΑΑΔΕ για χρηματισμό υπαλλήλων από το κύκλωμα (βίντεο)

Το Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ ζητά έρευνα για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων στην υπόθεση της Pizza Fan.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζεται το έξυπνο λογισμικό που χρησιμοποιούνταν για τις απάτες εκατομμυρίων και εκτιμάται ότι έχει πουληθεί και σε άλλες αλυσίδες εστίασης.

Έρευνα για εσωτερική διαρροή

Οι αρχές αναζητούν διπλές εγγραφές εσόδων, κρυφά αρχεία και τον πηγαίο κώδικα, που θα αποκαλύψουν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος και θα αποκαλύψουν το πραγματικό αριθμό των συναλλαγών που αποκρύφθηκαν.

Η διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων της ΑΑΔΕ, με εντολή του διοικητή Γιώργου Πιτσιλή, ζήτησε εγγράφως στοιχεία από την Ελληνική αστυνομία για πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της σε υπόθεση χρηματισμού ή διαρροής πληροφοριών στο κύκλωμα.

Σε τηλεφωνική συνομιλία που έχει καταγραφεί ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας ακούγεται να λέει ότι στην επιχείρηση έφτασαν πληροφορίες σχετικά με καταγγελίες στην ΑΑΔΕ αλλά και ελέγχους που είχαν προγραμματιστεί.

Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Έκανε δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και μας ενημερώσανε. Από τον Σεπτέμβρη, τώρα δεν προλαβαίνουμε με τα νησιά, θα κάνουμε κάποιους ελέγχους στο take, θα έρθουμε να κάνουμε κάποιο πέρασμα, μας το είπαν έτσι καθαρά.

Κατηγορούμενος ως υπαρχηγός: Δεν πήγε ο ίδιος προσωπικά να πει να φανεί ότι είναι από αυτόν.

Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Όχι ρε τρελός είσαι;

Οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη δράση ανά κατάστημα franchise και να εντοπίσουν ποιοι είχαν πρόσβαση στο σύστημα από το 2016 έως το 2026.

Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν και υπόλοιποι, ανάμεσα τους ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας και στενός συνεργάτης του.

Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων

Την ώρα που η δικαστική έρευνα είναι σε εξέλιξη, περίπου 2.500 εργαζόμενοι αγωνιούν για το πως θα πάρουν τον μισθό τους αλλά και για το εργασιακό τους μέλλον μετά το κλείσιμο των καταστημάτων.

Σωματεία και εργαζόμενοι της Pizza Fan πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα κεντρικά γραφεία με κεντρικό αίτημα τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 126 κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων πολλοί διαχειριστές καταστημάτων, λογιστές και τεχνικοί, οι οποίοι θα κληθούν για εξέταση το επόμενο διάστημα.

Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στην υπόθεση φορολογικής απάτης που ήρθε πρόσφατα στο φως, με αναφορές στην Pizza Fan προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Την απόφαση υπέγραψε ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, με στόχο να αποτραπεί κάθε δυνατότητα μεταβίβασης ή διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που ερευνώνται για τις δύο υποθέσεις.

Το μέτρο αφορά το σύνολο της περιουσίας των εμπλεκομένων, καθώς και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και τις θυρίδες που διαθέτουν. Η εντολή του επικεφαλής εξαιρεί ρητά από τη δέσμευση τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας, ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι όποιες απαιτήσεις των εργαζομένων.

Η δέσμευση αποσκοπεί στη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας για τις καταγγελλόμενες φορολογικές παραβάσεις.

Πηγή: ertnews.gr