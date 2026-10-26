Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας και απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών για την 28η Οκτωβρίου

Τα μέτρα θα ισχύσουν από αύριο Τρίτη 27 έως και μεθαύριο Τετάρτη 28 Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνουν ενισχυμένη αστυνόμευση στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων πόλεων, καθώς και στοχευμένους ελέγχους για επικίνδυνες παραβάσεις.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα σημεία όπου καταγράφεται αυξημένος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.

Παράλληλα, ειδικά συνεργεία θα πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους για παραβάσεις που συνδέονται με σοβαρά τροχαία, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής, μη χρήση παιδικών καθισμάτων και άλλων μέσων προστασίας, οδήγηση από ανηλίκους ή άτομα χωρίς άδεια οδήγησης, επικίνδυνη οδήγηση για επίδειξη ικανότητας, κυκλοφορία οχημάτων χωρίς τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο, φθαρμένα ελαστικά.

Αυξημένα μέτρα θα εφαρμοστούν επίσης σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς, όπου αναμένεται μεγαλύτερη συγκέντρωση επιβατών.

Στο πλαίσιο των μέτρων θα ισχύσουν και περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων.

Για την έξοδο από τα μεγάλα αστικά κέντρα, η απαγόρευση θα ισχύσει σήμερα Τρίτη από τις 16:00 έως τις 22:00, στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), από τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300) έως τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας) στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα και στον αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο-Σπάρτη) από τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000) έως τον Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000) στην κατεύθυνση προς Σπάρτη.

Για την επιστροφή, οι περιορισμοί θα ισχύσουν αύριο Τετάρτη από τις 16:00 έως τις 23:00, στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), από τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας) έως τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300) στην κατεύθυνση προς Αθήνα και στον αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο-Σπάρτη), από Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ.

45+000) έως τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000) στην κατεύθυνση προς Λεύκτρο.