Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος

Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς συνελήφθη ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος. Έξι τα εντάλματα ως τώρα μετά από εξάμηνη έρευνα.

Ένταλμα σύλληψης για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, εκδόθηκε την Τετάρτη το οποίο αφορά έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα για καταγγελίες σχετικές με γεγονότα στο ελληνικό μπάσκετ. Ο ίδιος συνελήφθη λίγο μετά.

Εκτός από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, συνελήφθησαν ακόμα δύο άτομα, από τα συνολικά έξι για τα οποία εκδόθηκαν εντάλματα.

Πρόκειται για συνολικά έξι εντάλματα σύλληψης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και διαιτητές. Ο Εισαγγελέας έκρινε ύποπτο φυγής τον Βαγγέλη Λιόλιο, για αυτό εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης ενώ το ίδιο συνέβη και με τα υπόλοιπα εντάλματα. Η τρίμηνη εισαγγελική έρευνα έγινε από τον Εισαγγελέα Αθηνών, Αποστόλη Γραμμένο.

Πηγή: www.news247.gr