Σεισμός στο μπάσκετ: Κακουργήματα για Λιόλιο και συνεργάτες του - Τεράστιο ποσό σε σπίτι διαιτητή (Βίντεο)

Έξι εντάλματα σύλληψης σε βάρος στελεχών αθλητικής ομοσπονδίας εκδόθηκαν με εντολή του αθλητικού εισαγγελέα, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση δωροδοκίας και δωροληψίας, σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο.

Όπως μεταδίδει το ERTNews τα εντάλματα εκδόθηκαν μετά τη διερεύνηση καταγγελιών για πιθανή χειραγώγηση αγώνων και αφορούν, μεταξύ άλλων, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο, τρεις διαιτητές, έναν αρχιδιαιτητή – ειδικό σύμβουλο διαιτησίας, καθώς και έναν επιχειρηματία και πρώην αθλητή.

Σε βάρος των έξι αποδίδονται, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της δωροδοκίας και της δωροληψίας στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου, με σκοπό, σύμφωνα με τη δικογραφία, τη χειραγώγηση αγώνων στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ, αλλά και σε άλλες κατηγορίες.

Ο χρονικός ορίζοντας της υπό διερεύνηση υπόθεσης φέρεται να εκτείνεται τουλάχιστον στην τελευταία πενταετία. Η δικογραφία περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, μηνύματα μεταξύ παραγόντων, καθώς και καταθέσεις και καταγγελίες που τέθηκαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν στην κατοχή εμπλεκομένων μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρεται να μην δικαιολογούνται από την οικονομική τους εικόνα.

Στην κατοχή του ενός συλληφθέντα μάλιστα βρέθηκε το ποσό των 800.000 ευρώ, το οποίο δεν δικαιολογείται από τις απολαβές του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται το ERTNews, στη δικογραφία περιέχονται πολλά μηνύματα επικοινωνίας μεταξύ παραγόντων.

Την υπόθεση έχει αναλάβει ανακριτής, ενώ οι έξι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιόν του την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Στημένοι αγώνες: Στο στόχαστρο 50 ματς όλων των κατηγοριών

Περίπου πενήντα αγώνες μπάσκετ από όλες τις κατηγορίες τίθενται στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών, μετά την άσκηση διώξεων και την έκδοση έξι ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος παραγόντων του αθλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρώτο υλικό που περιήλθε στα χέρια του Αθλητικού Εισαγγελέα ήταν καταγγελία που έγινε τον περασμένο Απρίλιο από την ΚΑΕ Αμαρουσίου. Η καταγγελία αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον πρόεδρό της.

Η εισαγγελική έρευνα εμπλουτίστηκε και με άλλες καταγγελίες και καταθέσεις μαρτύρων. Δύο από τους μάρτυρες έδωσαν καταθέσεις που κρίθηκαν εξόχως σημαντικές καθώς εισέφεραν στοιχεία για τον τρόπο που στήνονται αγώνες. Η γνώση τους είναι πρωτογενής καθώς φαίνεται να ομολόγησαν ότι έχουν δεχθεί στο παρελθόν χρήματα για στημένους αγώνες. Η αυτόβουλη πρωτοβουλία τους να συνεργαστούν με την εισαγγελική Αρχή, τους απάλλαξε από ποινικές ευθύνες εφόσον κατήγγειλαν όσα γνώριζαν για παράνομες πράξεις στον χώρο του μπάσκετ.

Στο υλικό της εισαγγελικής έρευνας περιλαμβάνονται μηνύματα και άλλα στοιχεία, που παραπέμπουν σε χειραγώγηση αγώνων τόσο στην κορυφαία κατηγορία όσο και σε άλλες, ακόμη και σε εφηβικά αλλά και σχολικά πρωταθλήματα. Η όλη δράση εκτείνεται από το 2016 έως το 2026, με αντικείμενο περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων και ένας στο εξωτερικό.