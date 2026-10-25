«Στημένοι» αγώνες μπάσκετ: Απολογούνται σήμερα Λιόλιος και Μαυραγάνης (βίντεο)

Τα δύο κεντρικά πρόσωπα στη δικογραφία για φερόμενους "στημένους αγώνες" στο μπάσκετ θα βρεθούν σήμερα αντιμέτωπα με τον ανακριτή ο οποίος θα ακούσει τις απαντήσεις τους σε μία διαδικασία που ξεκινά το πρωί και αναμένεται να είναι πολύωρη.

Ενώπιον του 9ου Τακτικού Ανακριτή απολογούνται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) Ευάγγελος Λιόλιος και ο επιχειρηματίας, πρώην αθλητής, που κατά τη δικογραφία ήταν ο εκτελών τις εντολές του πρώτου κατηγορούμενου στην χειραγώγηση αγώνων.

Η απολογητική διαδικασία για τους συνολικά έξι κατηγορούμενους ξεκίνησε την Παρασκευή με την απολογία πρώην διαιτητή, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Οι απολογίες θα ολοκληρωθούν αύριο Δευτέρα με τις απολογίες των άλλων δύο πρώην διαιτητών και της εν ενεργεία διαιτητή.

Ο θεσμικός επικεφαλής του μπάσκετ και ο στενός συνεργάτης του καλούνται να αντικρούσουν μία βαριά κατηγορία που αφορά δωροδοκίες στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου. Το κατηγορητήριο συγκροτείται με στοιχεία για σωρεία πράξεων σχετικών με δωροδοκίες για να χειραγωγηθούν αγώνες μπάσκετ, τα οποία οι δικαστικές Αρχές θεώρησαν ιδιαιτέρως σοβαρά με αποτέλεσμα την έκδοση των έξι ενταλμάτων σύλληψης.

Οι δύο θεωρούμενοι κεντρικοί κατηγορούμενοι καλούνται σήμερα να διατυπώσουν τη δική τους θέση έναντι όσων τους καταλογίζονται από το υλικό που συνέλεξε ο αθλητικός εισαγγελέας.

Από τη δικογραφία φαίνεται να αναδύεται ένας μηχανισμός ελέγχου αποτελεσμάτων, διαιτητών και γενικότερα των ισορροπιών στο ελληνικό μπάσκετ. Η δημιουργία του φερόμενου μηχανισμού αποδίδεται στον Ευάγγελο Λιόλιο και στην αρχική επιδίωξη του, σύμφωνα με τη δικογραφία, για άνοδο της ομάδας του, Προμηθέα Πατρών, από τις τοπικές κατηγορίες στην Basket League και εν συνεχεία με αυτό το "εισιτήριο", για την προσωπική του ανέλιξη με την εκλογή του στην κορυφή της ΕΟΚ και τον πλήρη έλεγχο του μπάσκετ.

Στον Ευ. Λιόλιο αποδίδεται ότι προχωρούσε σε πλήρη έλεγχο αγώνων όλων των κατηγοριών, μέσω του ορισμού συγκεκριμένων διαιτητών που είτε έναντι χρημάτων απευθείας, είτε με συνεχείς ορισμούς τους σε σημαντικούς αγώνες και επαγγελματική άνοδο, διαμόρφωναν πλήρως τα αποτελέσματα κατά τα συμφέροντα του.

Ο Ευάγγελος Λιόλιος, όπως έχει ήδη δηλώσει ο συνήγορος του, Παναγιώτης Παπαϊωάνου, αρνείται πλήρως την κατηγορία και φαίνεται ότι ενώπιον του ανακριτή σκοπεύει να αντεπιτεθεί χαρακτηρίζοντας το κατηγορητήριο ως προϊόν μίας ”προκατασκευασμένης σκευωρίας” που εξυφάνθηκε σε βάρος του. Σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου, ο εντολέας του έχει κινηθεί στο παρελθόν δικαστικά με μηνύσεις για εκβίαση και άλλα αδικήματα εναντίον προσώπων που αργότερα τον κατήγγειλαν.

Ο κατηγορούμενος θεωρεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος του καθώς, σύμφωνα με τον συνήγορο του, η εμπλοκή του στην υπό έρευνα υπόθεση, προκύπτει ”από διηγήσεις”.

Αρνητική θέση έναντι του κατηγορητηρίου πρόκειται να τηρήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, και ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας.

Με την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση που θα έχουν.

ΑΠΕ - ΜΠΕ