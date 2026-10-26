Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες Κορομηλά, Τσαρούχα και Πηλοϊδή (βίντεο)

Με την απολογία του Ηλία Κορομηλά ολοκληρώθηκε ο σημερινός κύκλων καταθέσεων ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων στο μπάσκετ.

Περίπου 2 ώρες έμεινε στο γραφείο του ανακριτή η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα.

Νωρίτερα απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή ο Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος προχώρησε στην άρνηση όλων των κατηγοριών που του αποδίδει η ελληνική Δικαιοσύνη.

Κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος και ειδικός σε θέματα διαιτησίας, έχει ως υπερασπιστική γραμμή το ότι ουδέποτε διέπραξε τίποτα αξιόποινο αλλά λειτουργούσε πάντα εντός των καθηκόντων του.

Μάλιστα, φαίνεται πως έχει προσκομίσει στον 9ο τακτικό ανακριτή σειρά εγγράφων μεταξύ των οποίων και παραστατικά για να δικαιολογήσει το ποσό των 102.000 ευρώ που έχουν βρεθεί κατά τη διάρκεια κατοικον έρευνας στο σπίτι του. Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίζεται ότι μπορεί να δικαιολογήσει και το ποσό των 263.000 ευρώ το οποίο του καταβλήθηκε κατά τον ίδιο, τμηματικά ως αποζημίωση μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του στη διαιτησία, και στη συνέχεια προχώρησε στην ανάληψη του από τραπεζικό του λογαριασμό.

Αναφορικά με την καταγγελία Ουκρανού διαιτητή που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, σύμφωνα με την οποία ο Ηλίας Κορομηλάς προτεινε να του δώσει «δώρο» 10.000 ευρώ, για να σφυρίξει υπέρ της Unics Kazan στον τελικό του Eurocup 2021, ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν έχει ποινικό ενδιαφέρον καθώς είχε από τότε γίνει επίσημη καταγγελία, ενώ στη συνέχεια η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο.

Τέλος, να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη της απολογίας του εντός του ανακριτικού γραφείο βρέθηκε ως μάρτυρας προτεινόμενος από την υπεράσπιση ο λογιστής του Ηλία Κορομηλά.

Μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, οι τρεις τους θα μεταβούν στον εισαγγελέα και ακολούθως θα αποφασιστεί η ποινική μεταχείρισή της.

Πηγή: news247.gr