Βασίλης Παπακωνσταντίνου: “Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι”

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έστειλε το δικό του μήνυμα για την κατάσταση της υγείας του, μετά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που προκάλεσαν ανησυχία στους θαυμαστές του.

Με ανάρτησή του, ο γνωστός τραγουδιστής γνωστοποίησε ότι βρίσκεται στο σπίτι του, κοντά στην οικογένειά του, όπου αναρρώνει.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές και τα μηνύματα συμπαράστασης, ζητώντας να γίνει σεβαστή η ανάγκη του για ηρεμία και ιδιωτικότητα αυτή την περίοδο.

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου. Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτήν την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου. Τα λέμε σύντομα από κοντά».

Πηγή: news247.gr