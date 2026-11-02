Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος: Καταδίκη της δράσης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» - Εκκληση για ελέγχους από την Πολιτεία

Τη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» καταδικάζει η Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος και σημειώνει ότι πίσω από τον παραπλανητικό της τίτλο κρυβόταν ένα πολυδαίδαλο δίκτυο συστηματικής εξαπάτησης, το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, με το προσωπείο της φιλανθρωπίας, απομυζούσε τεράστια χρηματικά εξαπατώντας συστηματικά πολίτες.

Η Ομοσπονδία καλεί την Πολιτεία να χρησιμοποιήσει άμεσα όλα τα θεσμικά και ελεγκτικά μέσα που διαθέτει, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, επιβάλλοντας απόλυτη διαφάνεια στους συλλόγους και τους φορείς. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να ορθώσει το ανάστημά της απέναντι στην έκπτωση των ηθικών αξιών και να απομονώσει όσους εμπορεύονται την ελπίδα και τον ανθρώπινο πόνο.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι οι υπεύθυνοι της συγκεκριμένης ΜΚΟ δεν δίστασαν να βεβηλώσουν τις έννοιες της αλληλεγγύης, εκμεταλλευόμενοι άγρια τον πόνο των γονέων και το υστέρημα των πολιτών. Όπως υπογραμμίζει, αντί τα χρήματα να διατεθούν στις δοκιμαζόμενες οικογένειες, χρηματοδοτούσαν έναν προκλητικά πολυτελή τρόπο διαβίωσης, εικονικές επιχειρήσεις, ακόμη και τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

«Η μεγαλύτερη ζημιά που προκάλεσε αυτή η σπείρα είναι το τσαλαπάτημα της κοινωνικής εμπιστοσύνης. Με τις βλάσφημες πράξεις τους επέφεραν βαρύ πλήγμα στην αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα των γνήσιων συλλογικών φορέων που μοχθούν καθημερινά, προκαλώντας ένα επικίνδυνο κλίμα καχυποψίας σε μια κοινωνία που έχει ανάγκη να πιστέψει στο καλό», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Ευγενία Σαραφίδου, ανέφερε ότι η Ομοσπονδία πληροφορήθηκε την υπόθεση από δημοσιεύματα και ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια σχετική καταγγελία προς αυτήν. Εξέφρασε την αγανάκτησή της για την εκμετάλλευση της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης ευαισθησίας για προσωπικό όφελος, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από καρκίνο απευθύνονται στην κοινωνία ζητώντας οικονομική βοήθεια επειδή έχουν πραγματική ανάγκη. Παράλληλα, ζήτησε από την Πολιτεία να παρέμβει αποφασιστικά, ώστε να προστατευθεί η αξιοπρέπεια των ασθενών.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Ιωάννης Σαριδάκης, εξέφρασε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η υπόθεση στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις οργανώσεις που προσφέρουν πραγματικό έργο. Υπενθύμισε ότι το κίνημα των Συλλόγων Καρκινοπαθών έχει ιστορία 35 ετών και στηρίζεται στην αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια, την ενημέρωση και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ογκολογικών ασθενών.

Ο κ. Σαριδάκης επισήμανε ότι η παρουσία και η προβολή ενός φορέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτελούν από μόνες τους εγγύηση αξιοπιστίας, καλώντας τους πολίτες να αναζητούν πρόσθετες πληροφορίες για τη δράση του και τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνει. Παράλληλα τόνισε ότι οι νόμιμοι σύλλογοι υπόκεινται σε θεσμοθετημένους ελέγχους από την Περιφέρεια ή τον αρμόδιο Δήμο και διαθέτουν εξελεγκτικές επιτροπές, ισολογισμούς, απολογισμούς, γενικές συνελεύσεις και εκλογικές διαδικασίες, βάσει εγκεκριμένων καταστατικών, ενώ η δράση τους είναι γνωστή στις τοπικές κοινωνίες. Αντίθετα, όπως ανέφερε, επιτήδειοι εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και την άγνοια των πολιτών, χρησιμοποιώντας ακόμη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσδώσουν επίφαση αξιοπιστίας σε φορείς που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες εγγυήσεις. Τελος κάλεσε τους πολίτες να αναζητούν πρόσθετη πληροφόρηση πριν εμπιστευθούν έναν οργανισμό και εξέφρασε προβληματισμό για το πώς είναι δυνατόν να ανοίγουν και να λειτουργούν τραπεζικοί λογαριασμοί χωρίς τους προβλεπόμενους ελέγχους, ζητώντας περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές.

ΑΠΕ