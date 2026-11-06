Box Now: Στα 150 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2027

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και του όγκου των διακινούμενων δεμάτων, με παράλληλες επενδύσεις σε υποδομές, αυτοματισμούς και βελτίωση των υπηρεσιών, προβλέπει το επιχειρηματικό σχέδιο της BOX NOW για το 2027.

Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται πλέον σε πέντε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών της θα φτάσει τα 150 εκατ. ευρώ, από περίπου 100 εκατ. ευρώ το 2026, ενώ ο αριθμός των δεμάτων αναμένεται να αυξηθεί από 65 εκατ. σε 100 εκατ. Την αναπτυξιακή στρατηγική και τις προοπτικές της BOX NOW παρουσίασαν ο Group CEO, Δημήτρης Ανδριώτης, και ο CEO της BOX NOW Ελλάδας, Λευτέρης Παπαδημητρίου.

Όπως επισήμανε ο κ. Ανδριώτης, η BOX NOW, πέντε χρόνια μετά την έναρξη της δραστηριότητάς της, εξελίσσεται σε περιφερειακό πάροχο υπηρεσιών παράδοσης τελευταίου μιλίου (last mile logistics). Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Κροατία, τη Βουλγαρία και, από τον περασμένο Μάιο, στη Σλοβενία. Η πρώτη παράδοση πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2021.

Επενδύσεις 18 εκατ. ευρώ - Στο επίκεντρο η Ελλάδα

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου για το 2027 ανέρχεται σε 18 εκατ. ευρώ, με περισσότερο από το μισό ποσό να κατευθύνεται στην ελληνική αγορά. Περίπου 2,8 εκατ. ευρώ προορίζονται για αυτοματισμούς και υποδομές που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια στη διαχείριση των δεμάτων. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον ρόλο της Ελλάδας ως διοικητικού και επιχειρησιακού κέντρου του ομίλου. Από την Αθήνα συντονίζονται οι λειτουργίες πληροφορικής, πωλήσεων, μάρκετινγκ και logistics για όλες τις αγορές. Η κεντρική ομάδα αριθμεί σήμερα 25 εργαζομένους, με στόχο να αυξηθούν σε περίπου 35 το 2027.

Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση των παραδόσεων

Τα διοικητικά στελέχη της εταιρείας αναφέρθηκαν και στις παρεμβάσεις για την βελτίωση των παραδόσεων όπως στην επανεκπαίδευση εργαζομένων και συνεργατών πραγματοποιείται πλέον κάθε μήνα, αντί ανά τρίμηνο, ενώ η πρακτική εκπαίδευση των νεοπροσλαμβανόμενων οδηγών και εργαζομένων στις αποθήκες αυξήθηκε από πέντε σε 15 εργάσιμες ημέρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα περιστατικά φθοράς αντιστοιχούν στο 0,05% των διακινούμενων δεμάτων. Παράλληλα, το 97,8% των παραδόσεων πραγματοποιείται εντός του υποσχεμένου χρόνου, που στην Ελλάδα είναι μία ημέρα για την ηπειρωτική χώρα και έως τρεις ημέρες για τα νησιά, από την παραλαβή του δέματος από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Επιπλέον, σύμφωνα με την εταιρεία, το 93% των καταναλωτών αξιολογεί τις υπηρεσίες της με βαθμολογία 9 ή 10 στα 10, βάσει περισσότερων από δύο εκατομμυρίων αξιολογήσεων.

Η μείωση των δεμάτων από την Κίνα

Στις επιπτώσεις των νέων επιβαρύνσεων στις εισαγωγές δεμάτων από τρίτες χώρες, ιδιαίτερα από την Κίνα, αναφέρθηκε επίσης ο επικεφαλής της BOX NOW. Όπως σημείωσε, από την 1η Ιουνίου καταγράφεται μείωση περίπου 50% στον όγκο των αποστολών από ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης της εταιρείας. Ωστόσο, η επίπτωση στον κύκλο εργασιών είναι μικρότερη. Στην Ελλάδα η μείωση του τζίρου που αποδίδεται στις συγκεκριμένες πλατφόρμες περιορίστηκε περίπου στο 10%, καθώς μέρος των απωλειών αντισταθμίστηκε από νέες συνεργασίες και την ανάπτυξη των εγχώριων ηλεκτρονικών καταστημάτων. Η BOX NOW συνεργάζεται πλέον με περισσότερους από 12.000 επιχειρηματικούς πελάτες, περιορίζοντας την εξάρτησή της από μεμονωμένες πλατφόρμες.

Η Ελλάδα ως περιφερειακός κόμβος logistics

Ο κ. Ανδριώτης υπογράμμισε ότι η παρουσία της BOX NOW σε πέντε χώρες δημιουργεί νέες δυνατότητες εξωστρέφειας για τις ελληνικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, προσφέροντας πρόσβαση σε περισσότερες αγορές μέσω ενός ενιαίου δικτύου διανομής. Παράλληλα, μέσω της υπηρεσίας αποστολής δεμάτων σε όλη την Ευρώπη, οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιούν αποστολές σε περίπου 28 ευρωπαϊκές χώρες. Όπως επισήμανε, η Ελλάδα διαθέτει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο logistics, εφόσον οι επενδύσεις σε λιμάνια, σιδηροδρομικές υποδομές και κέντρα διανομής συνδυαστούν με αποτελεσματικά δίκτυα παράδοσης τελευταίου μιλίου. Η περαιτέρω ανάπτυξη της BOX NOW αποτυπώνει παράλληλα τη μεταβολή που συντελείται στην αγορά των ταχυμεταφορών, καθώς η διεύρυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου αυξάνει τις απαιτήσεις για ταχύτητα, αξιοπιστία και ευελιξία στις παραδόσεις. Για την εταιρεία, η πρόκληση της επόμενης περιόδου είναι η σημαντική αύξηση των διακινούμενων δεμάτων να συνοδευτεί από αντίστοιχη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης.



ΑΠΕ-ΜΠΕ